Antysemityzm w Niemczech. Po 5 latach zatrzymano sprawcę!

Mężczyzna ze Środkowej Frankonii od 2016 roku wysyłał do obcych osób pocztówki z antysemickimi obelgami i groźbami śmierci. Sprawcę udało się zatrzymać dopiero teraz - pisze tygodnik „Spiegel”.

57-latek z regionu Erlangen-Hoechstadt obrażał i groził poszkodowanym. Kilku osobom groził śmiercią. Według śledczych, 57-latek wysłał od 2016 roku ponad 40 wiadomości o antysemickich i skrajnie prawicowych treściach - do gazety w Norymberdze i do osób prywatnych we Frankonii Środkowej - poinformowała policja w Norymberdze.

Wiele pocztówek zawierało odniesienie do religii i antysemickie uwagi. Ponadto 57-latek wyrażał poparcie dla prawicowych ekstremistów.

Chociaż funkcjonariuszom udało się w toku śledztwa zabezpieczyć ślad DNA autora kartek, domniemany sprawca nie figurował w policyjnych bazach danych, był więc przez długi czas nieuchwytny.

Według policji śledztwo było trudne, ponieważ anonimowe wiadomości były wysyłane nieregularnie i do różnych odbiorców. Ostatecznie jednak funkcjonariusze ustalili miejsce zamieszkania 57-latka, a nieco później śledztwo doprowadziło bezpośrednio do niego.

Według śledczych, podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie miał osobistych relacji z adresatami swoich pocztówek.

PAP/RO

