Francja "jasno i ostatecznie"! Przejęcie Carrefoura zablokowane

Nie dojdzie do przejęcia francuskiej sieci detalicznej Carrefour przez kanadyjską grupę Couche-Tard. Minister gospodarki Bruno Le Maire skutecznie zablokował negocjowane przejęcie – informują w poniedziałek dzienniki „Le Monde” i „Liberation”, powołując się na źródła w ministerstwie gospodarki.

W sobotę rano Bloomberg i Reuters podały, że Couche-Tard zrezygnował z zakupu Carrefoura. Nie ma jednak oficjalnego komunikatu ze strony sieci Carrefour na ten temat.

Przewodnicząca Krajowej Federacji Związków Rolników (FNSEA) Christine Lambert skomentowała zablokowanie transakcji: „To całkiem normalne, że Carrefour, z 20 procentowym udziałem w dystrybucję żywności we Francji, jest uważany za strategiczny. Nie będziemy hubem dla importu żywności do Kanady”.

_Rząd Francji jasno i ostatecznie sprzeciwia się przejęciu sieci Carrefour przez kanadyjską grupę Couche-Tard__ - powiedział w piątek rano w telewizji BFM TV minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Takie stanowisko uzasadniał troską o bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Informacja o propozycji przejęcia sieci francuskich supermarketów przez mało znany we Francji kanadyjski koncern z silną pozycją na rynku kanadyjskim pojawiła się w środę i natychmiast spowodowała 12 proc. spadek akcji Alimentation Couche-Tard.

Założyciel kanadyjskiej sieci Alain Bouchard przyleciał w piątek do Paryża i spotkał się po południu z ministrem Le Maire’em, by przekonać go do transakcji. Jak podają francuskie dzienniki, nie tylko nie udało mu się przekonać Le Maire’a do transakcji, ale wręcz utwierdził francuskiego ministra w jego sprzeciwie po tym, jak Kanadyjczyk nalegał na redukcję kosztów Carrefoura oraz na utworzenie centralnego działu zakupów.