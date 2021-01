Pogoda wciąż surowa - kierowcy, uważajcie na drogach!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 928 pojazdów do zimowego utrzymania. Warunki na jezdniach są jednak trudne i w wielu miejscach trzeba szczególnie uważać na błoto pośniegowe i śliskość.

Według informacji GDDKiA, warunki pogodowe utrudniają przejezdność na Podlasiu na dk 64 odc. Łomża – Jeżewo Stare oraz dk 63 odc. Wincenta – Kisielnica. Na Dolnym Śląsku na dk 30 odc. Chmieleń – Jelenia Góra, dk 3 odc. Jelenia Góra – Jakuszyce oraz dk 33 odc. Kłodzko – granica państwa. W woj. śląskim należy szczególnie uważać w północnej części województwa oraz dk 1 odc. Bielsko-Biała – granica państwa. Na Mazowszu kierowcy spotkają szczególne problemy na dk 48 odc. Podlesie Małe – granica województwa oraz w północno zachodniej części województwa.

W lubuskim błoto pośniegowe i śliskość będą przeszkadzały na 29 odc. Radomicko – Krosno Odrzańskie oraz 32 odc. Gronów – granica państwa. Z kolei na Zachodnim Pomorzu należy uważać na dk 10 odc. Kalisz Pomorski – granica województwa, dk 22 odc. Szwecja – Człopa, dk 20 odc. Złocieniec – Biały Bór oraz dk 25 odc. Bobolice – Biały Bór.

W Małopolsce szczególnie trudne warunki będą w centralnej oraz południowej części województwa. Na Podkarpaciu z kolei w południowej części województwa. W woj. kujawsko-pomorskim przejezdność jest utrudniona w południowej części województwa, za to w Wielkopolsce na S5 odc. Kleszczewo – Biskupiec, dk 15 odc. Września – granica województwa oraz dk 92 odc. Poznań – granica województwa.

Na Pomorzu trudne warunki są na dk 25 odc. Kamionka – granica województwa, dk 22 odc. Starogard Gdański - granica województwa, dk 20 odc. Bytów – Żukowo, dk 21 odc. Korzec – Ustka oraz dk 6 odc. Nowa Dąbrowa – Ustka. W łódzkim zaś trzeba szczególnie uważać prowadząc samochód w centralnej oraz północnej części województwa.

Opady śniegu, śniegu z deszczem występują w całym kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego. Na terenie lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego są opady deszczu lub mżawki. Na Mazowszu przejezdność ograniczają też mgły.

We wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w górach głównie opady śniegu, na Podkarpaciu chwilami o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i od zachodu przechodzące w deszcz. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Sudetach. Temperatura maksymalna na wschodzie od -10 st. C. do -4 st. C. i wystąpi wieczorem, na pozostałym obszarze temperatura od -3 st. C. do 2 st. C. Wiatr umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, a w Karpatach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

PAP/ as/