Decyduj o wyglądzie Warszawy! Został tylko tydzień

Jeszcze tylko przez tydzień - do przyszłego poniedziałku - można zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim w stolicy. Pomysłodawcy mogli to już robić od 1 grudnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników miasto planuje na 15 lipca

Swoje pomysły warszawiacy mogą zgłosić na dwa sposoby: przez internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w formie papierowej. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizację projektu, z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej (00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2).

Po zakończeniu tego etapu każdy projekt zostanie zweryfikowany formalnie i merytorycznie - nastąpi to do 4 maja 2021 roku. Przedstawiciele urzędu sprawdzą m.in. czy pomysł został zgłoszony w terminie, czy jest zgodny z obowiązującym prawem, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku oraz czy jego koszt nie przekracza określonego limitu wartości jednego projektu.

Po etapie składania i rozpatrywania odwołań, projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców od 15 do 30 czerwca 2021 roku. Ogłoszenie wyników miasto planuje na 15 lipca 2021 roku.

W tym roku, podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, można zgłaszać projekty dzielnicowe, dotyczące najbliższej okolicy oraz projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem obejmują całą Warszawę lub kilka dzielnic. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec - nie trzeba być zameldowanym w mieście ani pełnoletnim.

W ciągu ostatnich kilku lat miasto zrealizowało już ponad 3 tys. projektów. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Ty też możesz zmienić Warszawę”.

PAP, mw

