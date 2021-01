Uwaga: Zmiany w programie szczepień!

Zmniejszenie liczby dostaw spowodowało zmiany w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Część szpitali wstrzymała szczepienia osób z grupy zero pierwszą dawką. Placówki rozpoczęły też podawanie drugiej dawki.

Według ostatnich danych w całym kraju wykonano 495,164 tys. szczepień. W ostatnich dniach, ze względu na decyzję firmy Pfizer, która ograniczyła dostawy w całej Europie, do Polski przyleciało mniej szczepionek niż pierwotnie zakładano. Szef KPRM Michał Dworczyk informował kilka dni temu, że w związku z tym szczepienia seniorów 70 plus zaczną się planowo 25 stycznia. Nieco wydłużyć ma się z kolei czas szczepień grupy zero.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewniał we wtorek, że nie zmienią się wyznaczone już terminy szczepienia dla osób powyżej 80 lat. Potwierdził zarazem, że nastąpi lekkie przesunięcie terminów szczepień służb medycznych.

Jak wynika z informacji zebranych przez PAP w regionach, zmniejszenie liczby dostaw spowodowało zmiany w harmonogramie szczepień osób z grupy zero. Część szpitali postanowiła wstrzymać szczepienia tych osób pierwszą dawką. Zdecydowana większość szpitali rozpoczęła natomiast podawanie drugiej dawki.

Problemy wystąpiły w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (Mazowieckie), gdzie zabrakło szczepionek przeciwko COVID-19. We wtorek nie otrzymały jej osoby, które powinny dostać drugą dawkę. Agencja Rezerw Materiałowych zapewniła jednak, że szczepionki dotrą do Grójca w środę.

Planowo rozpoczęły się szczepienia drugą dawką w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie).

„Zgodnie z zamówieniem na ten tydzień dostaliśmy 180 dawek przeznaczonych na drugie szczepienie. Wcale nie otrzymaliśmy szczepionek na pierwsze szczepienia. Pierwszą dawką zaszczepiliśmy 2305 osób. W zasadzie zaszczepieni zostali wszyscy pracownicy naszego szpitala i rozpoczęte zostało szczepienie pracowników innych placówek medycznych” - mówiła we wtorek rzeczniczka bydgoskiego szpitala Marta Laska.

Z kolei rzecznik prasowa szpitala w Grudziądzu Izabela Hirsch-Lewandowska przekazała PAP, że jeden dzień później niż pierwotnie planowano - we wtorek - do placówki dotarło 360 dawek szczepionki. 225 zostanie przeznaczonych na szczepienia drugą dawką osób z grupy zero, a reszta na zaplanowane szczepienia pensjonariuszy DPS-u.

Szczepienia pacjentów drugą dawką odbywają się już także w szpitalach klinicznych w Lublinie. Wstrzymane zostały szczepienia osób z grupy zero pierwszą dawką.

Drugą dawką szczepionek podawana jest planowo w szczecińskich szpitalach węzłowych. Partię 270 dawek szczepionek otrzymał we wtorek szpital wojewódzki w Szczecinie, w którym szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. Jak poinformowała PAP rzeczniczka tego szpitala Natalia Cistowska część dawek została przeznaczona dla mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy według harmonogramu od poniedziałku otrzymują pierwsze dawki szczepionki.

We wtorek podawanie drugich dawek personelowi zaszczepionemu trzy tygodnie temu rozpoczął szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Według wcześniejszych założeń preparaty miały zostać dostarczone w poniedziałek. Łącznie do placówki dotarło 450 dawek. Mają one zostać wykorzystane do końca tygodnia.

Z kolei dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu dr hab. med. Szczepan Cofta poinformował, że w środę odwołane zostały szczepienia, które miały się odbyć na terenie szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Cofta podkreślił jednocześnie, że szczepienia drugą dawką szczepionki personelu medycznego nie są zaburzone. Wskazał również, że planowane szczepienia seniorów także mają się odbywać według planu.

W woj. śląskim we wtorek oprócz podawania drugich dawek szczepionek odbywała się także akcja szczepień w domach pomocy społecznej. Szczepiono też m.in. rodziców wcześniaków.

W największym na Pomorzu szpitalu – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku – planowo rozpoczęto podawanie personelowi drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Lecznica wstrzymała na razie szczepienia pierwszą dawką leku osób z grupy zero.

