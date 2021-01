Na Saharze spadł śnieg! Mroźna "bestia" dotarła na pustynię?

Zima dotarła już chyba do każdego zakątka naszej planety. Nie lada zdziwienie przeżywają także mieszkańcy miasta Ain Sefra w Algierii, gdzie przez kilka nocy notowano temperatury poniżej zera. I choć mróz to ostatnie, co kojarzy się z Afryką, to akurat nie on jest powodem największego zamieszania. Oprócz typowo europejskiego chłodu położone na terenie Sahary Ain Sefra nawiedził także śnieg.

Ogromny ocean piasku, krajobraz usłany po horyzont wydmami i… zaspami śniegu. To nie jest typowy widok, który staje przed oczami, gdy pomyślimy o największej pustyni świata. A jednak. Zima co prawda trochę się spóźniła, ale nadrabia intensywnością i udowadnia, że potrafi zaskoczyć nie tylko polskich drogowców.

Mieszkańcy algierskiego miasta Ain Sefra przyzwyczajeni są raczej do suchego i piaszczystego krajobrazu. Z drugiej strony nie jest im obcy chłód, gdyż pomiędzy grudniem a lutym w tamtych rejonach robi się naprawdę zimno.

Zimno, jak na warunki saharyjskie oczywiście, bo średnia temperatura w zimie to około 14 - 15 stopni w skali Celsjusza (w lecie dochodzi do prawie 40). Do śniegu przyzwyczajeni nie są.

Nie jest to pierwszy taki przypadek - Ain Sefra w ciągu ostatnich 42 lat widziało śnieg cztery razy: w 1979, 2017, 2018 i obecnie.

