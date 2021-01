Premier: Będę domagał się, by nie było zmniejszania dostaw szczepionek

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podczas czwartkowego spotkania Rady Europejskiej będzie domagał się, by nie było więcej zmian w harmonogramie dostaw szczepionek na Covid-19 i zmniejszania tych dostaw

Jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską, a ta jest w kontakcie ze wszystkimi dostawcami szczepionek. Mamy też swoje kontakty z dostawcami szczepionek, ale trzymamy się procedury, którą uzgodniliśmy na forum UE - powiedział premier odpowiadając na pytanie na środowej konferencji prasowej.

Przedstawiając informacje, jakie dostała strona Polska, Morawiecki stwierdził, że firma Pfizer „potrzebowała krótkiego czasu - tydzień, dwa, na przestawienie linii technologicznych, po to, żeby jeszcze więcej szczepionek móc wyprodukować”. Według premiera firma ta chce nie tylko nadrobić powstałe w ten sposób opóźnienia w dostawach, ale też przyspieszyć w przyszłości produkcję szczepionek.

„Podczas jutrzejszego spotkania Rady Europejskiej będę domagał się żeby nie było więcej tego typu zmian w harmonogramie dostaw” - zapowiedział Morawiecki. Dodał, że jedyne zmiany jakie według niego są dopuszczalne w przyszłości „to tylko zwiększenie dostaw” szczepionek.

Morawiecki ocenił również, że „najtrudniejszy okres” w procesie szczepień będzie „do kwietnia, maja”, ponieważ do tego czasu liczba dawek będzie „daleko mniejsza” niż możliwości szczepienia w Polsce.

My testujemy nasz system - to jest 4,5 tys. placówek a za chwilę będzie 6 tys. placówek, które mogą szczepić - i to jest bardzo dobra wiadomość, że (…) doszło do zbudowania sytemu, który jest w stanie szczepić nawet powyżej 8 mln osób miesięcznie. Niestety nie mamy tylu dawek i dlatego wszelkimi możliwymi sposobami naciskamy poprzez UE oraz bezpośrednio na producentów szczepionek, żeby te dostawy dawek szczepionek były jak najszybsze i jak największe - powiedział premier.

15 stycznia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

PAP/KG