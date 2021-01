Premier: Chcemy otworzyć wszelkie mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży

Chcemy udostępnić wszystkie kanały komunikacji, aby jak najmniej było samobójstw wśród dzieci i młodzieży - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że 220 mln zł zostanie przeznaczone na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży, a na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki omawiał działania ws. wsparcia psychiatrii dziecięcej.

Jako pierwszy punkt Morawiecki wymienił poprawę infrastruktury, remonty i unowocześnienie placówek. „Przeznaczamy na ten cel ok. 120 mln zł - to jest po ok. 3 mln zł na jeden oddział” - podkreślał.

Zadanie drugie, o którym mówił premier, to uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii - w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat i e-mail.

Problemy styka się młodzież, stykają się już dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji po to, żeby jak najmniej było, najlepiej w ogóle, samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie - mówił Morawiecki.

Z kolei trzecim rozwiązaniem - jak podkreślał szef rządu - to zwiększenie dostępności świadczeń, szkolenia i cały system, aby z problemem walczyć u jego źródeł.

Po czwarte uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu. Dzisiaj w szczególności w czasie epidemii jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że „wszystko to oznacza inwestycje wysokości powyżej 220 mln złotych”. „I w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najbardziej dostępna” - podkreślił premier.

PAP/KG