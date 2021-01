Poznań, odsiadka dla "kamienicznika" za oszustwo na 101-latce

W grudniu Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner wydali 32 mln dol. na zakup działki na ekskluzywnej wyspie na Florydzie. Do zakupu apartamentu w tym stanie przymierza się też najmłodsza córka prezydenta USA. On sam planuje po zakończonej prezydenturze wrócić nie do Nowego Jorku, a do posiadłości Mar-a-Lago