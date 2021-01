Zamazanie "białych plam" równie ważne co 5G

Ostateczna likwidacja białych plam w dostępie do internetu to kluczowy cel na najbliższy rok i kolejne lata, niemniej ważny niż organizacja aukcji 5G; będziemy na nim koncentrować działania związane m.in. z funduszami UE - powiedział PAP sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

Zagórski, który koordynuje merytorycznie realizację zadań w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja, pytany o najważniejsze zadania z zakresu cyfryzacji na najbliższy rok, podkreślił, że kluczowym wyzwaniem jest rozwój sieci światłowodowej w Polsce.

„Zostało nam 2 mln 800 tys. budynków mieszkalnych, które nie mają dostępu do stałego łącza. To ok. 3 mln 800 tys. gospodarstw domowych, które chcemy przyłączyć do szerokopasmowego internetu, przede wszystkim w oparciu o sieć światłowodową. To duże wyzwanie dla państwa i operatorów telekomunikacyjnych, co najmniej równie ważne, jak budowa sieci 5G, a być może ważniejsze, bo bez sieci światłowodowej nie da się tak naprawdę rozwijać sieci mobilnych” - ocenił minister.

Jak dodał, realizacji tego celu będzie m.in. podporządkowane przygotowanie do zagospodarowania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

„Chodzi zarówno o tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa, jak i wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy w części dotyczącej cyfryzacji. A trzeba pamiętać, że minimum 20 procent całego Krajowego Planu Odbudowy musi być przeznaczone na cyfryzację. To kilkadziesiąt miliardów złotych i jednocześnie bardzo duże wyzwanie, żeby to dobrze i sprawnie przygotować, by środki były jak najszybciej dostępne” - powiedział.

Według Zagórskiego zamazywanie kolejnych internetowych białych plam jest coraz trudniejsze i kosztowniejsze. „Z każdym rokiem jest trochę trudniej, bo obszary, budynki opłacalne dla operatorów już dawno przyłączono do sieci i zostały do podłączenia te obszary, gdzie koszty przyłączenia są największe, nawet 10-, 20-krotnie większe od przeciętnej. W niektórych przypadkach inwestycja w łącze nawet przy 100 procentowym dofinansowaniu jest nieopłacalna, bo koszty jej utrzymania przewyższają to, co operator może uzyskać z przychodów z abonamentu” - ocenił minister.

Zapewnił, że rząd zamierza zastosować różne instrumenty, także środki z Funduszu Szerokopasmowego, by zrealizować ten cel. Ocenił, że przyłączenie pozostałych 3 mln budynków zajmie ok. 3-4 lata.

Jak mówił Marek Zagórski, Cyfryzacja KPRM będzie się w przyszłym roku koncentrować także na kilku projektach legislacyjnych. „Obok dokończenia prac nad projektami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Prawa komunikacji elektronicznej, chcemy także dokonać kompleksowej nowelizacji ustawy o informatyzacji. Będzie to fundamentalna zmiana wdrażająca w Polsce domyślność cyfrową. A także kolejny krok - po ustawie o e-doręczeniach - w kierunku pełnej cyfryzacji administracji, który pozwoli wprowadzić rzeczywisty prymat cyfrowości nad papierem. I tym samym zmieni też podejście i procedury. Chcemy zbudować architekturę informacyjną jako podstawę do dalszego rozwoju cyfrowego państwa” - powiedział.

Jako inne istotne cele na najbliższy rok wskazał także sprawne przeprowadzenie aukcji 5G oraz rozwój nowych e-usług publicznych, w tym na przykład nowych usług dla rolników. „Rozpoczęliśmy współpracę w tym zakresie z resortem rolnictwa” - powiedział.

PAP/ as/