KE: sankcje wobec Białorusi mogą zostać rozszerzone

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. relacji międzynarodowych Peter Stano przyznał w czwartek, że władze Białorusi nie zaprzestały stosowania represji wobec opozycji. Oznacza to, że kwestia kolejnych sankcji jest ciągle otwarta - ostrzegł

Pytany o efekty dotychczasowych restrykcji nałożonych na konkretne instytucje i przedstawicieli władz Białorusi, rzecznik tłumaczył, że jest jeszcze za wcześnie, żeby dostrzec ich skutki.

Restrykcje wobec osób odpowiedzialnych za nieakceptowalne represje na Białorusi podlegają ciągłej ocenie (…). Ten proces jest otwarty tak długo, jak długo dochodzi do nieakceptowalnych wydarzeń w tym kraju. Tak długo, jak trwa ucisk, a władze odmawiają zaangażowania się w ogólnonarodowy dialog na temat sposobu rozwiązania kryzysu. Jeśli chodzi o efekty sankcji, to (…) zajmuje to trochę więcej czasu, żeby zaczęły działać i żebyśmy zobaczyli rezultaty. Ale ten element też jest na bieżąco oceniany. Państwa członkowskie - ponieważ to one odpowiadają za implementację sankcji - mogą dokonywać też własnej oceny - podkreślił rzecznik KE.