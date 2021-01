TO WARTO WIEDZIEĆ. Masz prawo do bezpłatnego konta w banku

Klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta bankowego, mogą rozważyć korzystanie z bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Płacisz co miesiąc sporą kwotę za prowadzenie konta, a niewiele z niego korzystasz? Albo w ogóle nie masz konta, ale rozważasz jego założenie? Alternatywą jest Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP), który banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą mieć w swojej ofercie od sierpnia 2018 r. Jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, instytucja finansowa nie pobiera też opłat za podstawowe usługi – do określonych limitów.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to dobra propozycja szczególnie dla seniorów oraz osób o niewielkich dochodach. Kilka czy kilkanaście złotych comiesięcznej opłaty za prowadzenie konta to dla nich spory wydatek, a z rachunku korzystają do zrobienia kilku przelewów czy wypłaty pieniędzy z bankomatu. Zgodnie z polskim i unijnym prawem banki i SKOK-i mają obowiązek udostępnić konsumentom taką możliwość bezpłatnie. Cały czas monitorujemy sytuację na rynku i jeśli pojawią się nieprawidłowości, to podejmę stosowne działania aby zabezpieczyć prawa i interesy konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Podstawowy Rachunek Płatniczy może założyć każdy, kto nie posiada innego rachunku w walucie polskiej. Jeśli masz płatne konto, możesz jednak je zamknąć i złożyć wniosek o otwarcie PRP, który w zakresie podstawowych, limitowanych funkcji, jest darmowe. Bank nie ma prawa ci odmówić. Pamiętaj, że PRP ma ograniczoną funkcjonalność, oferuje jednak podstawowe usługi.

Warto sprawdzić jakie opłaty pobiera obecnie twój bank za różne czynności – prowadzenie konta, przelewy, wypłatę gotówki z bankomatu i czy ich nie podniósł w ostatnim roku.

Obserwujemy, że banki podnoszą opłaty związane z prowadzeniem rachunku czy dokonywaniem przelewów. Zachęcam konsumentów, aby sprawdzili aktualne stawki za czynności bankowe. Seniorzy, którzy opłacają rachunki w okienku, powinni zwrócić uwagę, czy nie płacą za to więcej. Do czujności zachęcam również osoby, które robią przelewy przez internet. Jeżeli stawki wzrosły, warto rozważyć zmianę rachunku bankowego, a jeśli posiadamy rachunki w kilku bankach – ograniczenie ich liczby – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Każda zmiana wysokości opłat i prowizji powinna być przedstawiona konsumentowi na trwałym nośniku – wysłana zwykłym listem, e-mailem lub w systemie bankowości elektronicznej, o ile ten ostatni spełnia ustawowe cechy trwałego nośnika. To ważne, aby informacja dotarła do nas właśnie w formie trwałego nośnika, umożliwiającej nam jako konsumentom odtworzenie informacji przez określony czas i to w niezmienionej postaci, tj. bez ingerencji czy modyfikacji treści przez podmiot, który był twórcą informacji (np. bank).

Wybór sposobu dostarczania informacji powinien być uzgodniony z klientem i dostosowany do jego możliwości odczytania tych informacji (np. nie każdy klient może odtworzyć płytę CD/DVD). Banki przynajmniej raz w roku muszą informować klientów o wysokości pobieranych opłat.

