Europa chce wstrzymania budowy Nord Stream 2! Nowe sankcje na Rosję?

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą UE do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2 i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca.

Rezolucję przyjęto 581 głosami za, przy 50 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.

W przyszłości 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego ma być co roku pompowanych z Rosji do Niemiec dwiema nitkami Nord Stream 2, każda o długości około 1200 kilometrów. Rurociąg, którego budowa kosztuje około 9,5 mld euro, jest gotowy w 94 proc.

Po niedawnym uwięzieniu Aleksieja Nawalnego europosłowie wezwali w czwartek kraje UE do znacznego zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zajęcia aktywnego stanowiska w sprawie aresztowania opozycjonisty i wielu jego zwolenników. Chodzi o restrykcje wobec „osób fizycznych i prawnych” zaangażowanych w decyzję o aresztowaniu i uwięzieniu Nawalnego.

W opinii PE, sankcje należy również nałożyć na rosyjskich oligarchów związanych z reżimem, członków najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina i rosyjskich „propagandystów medialnych”, którzy posiadają aktywa w UE i mogą tam obecnie podróżować. Dodatkowe sankcje, zdaniem europosłów, można by również zastosować w ramach nowego unijnego światowego systemu sankcji wobec łamiących prawa człowieka.

W rezolucji PE domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Nawalnego i wszystkich osób zatrzymanych w związku z jego powrotem do Rosji, czy to dziennikarzy, członków ekipy opozycjonisty, czy też obywateli okazujących wsparcie.

Nawalny, jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, został zatrzymany w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo tuż po przylocie z Berlina. Nakazem sądu został umieszczony w areszcie do 15 lutego. Rosyjskie służby więzienne domagają się bezwzględnego wykonania wobec niego zawieszonego wyroku, wydanego pięć lat temu. Decyzję o tym sąd podejmie 2 lutego.

Nawalny 20 sierpnia trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny został przetransportowany do Berlina. 6 października 2020 roku Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) potwierdziła, że Nawalnego próbowano otruć za pomocą bojowego środka porażającego układ nerwowy Nowiczok.