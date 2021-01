USA: Nowy wyścig technologiczny o czystą energię!

Jeszcze w dniu zaprzysiężenia Joe Biden zdecydował, że USA wrócą do porozumienia paryskiego. Zdaniem niektórych ekspertów możemy stać u progu światowego wyścigu o zdobycie technologii służących do wytwarzania i magazynowania czystej energii.

Jedną z pierwszych decyzji Joego Bidena było podpisanie dekretu dotyczącego powrotu USA do porozumienia klimatycznego z Paryża.

Jeszcze w środę główny indeks giełdy nowojorskiej S&P500 zanotował wzrost o 1,4 proc., co oznaczało jego najlepsze zachowanie w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta co najmniej od 1937 r. Najmocniej zyskiwały spółki mogące bezpośrednio skorzystać na realizacji planów Joego Bidena, zniżkowały kursy tych, dla których zmiana polityki Białego Domu może być najbardziej niekorzystna.

W grupie tych, którzy tracili, znaleźli się chociażby przedstawiciele sektora zbrojeniowego i prywatni operatorzy więzień w USA. Tym pierwszym szkodzi perspektywa mniej konfrontacyjnej polityki USA, która przełożyłaby się na zmniejszenie napięć geopolitycznych. Drugie już od dawna były obiektem krytyki Demokratów.

Wśród najmocniej zyskujących znajdowały się spółki związane z odnawialnymi źródłami energii. Jeszcze w dniu zaprzysiężenia Joe Biden podpisał dekret dotyczący powrotu USA do porozumienia klimatycznego z Paryża, a w części Arktyki tymczasowo wstrzymał dzierżawę terenów pod eksploatację gazu i ropy. Zaproponowany przez demokratę wart 2 bln dol. pakiet inwestycji infrastrukturalnych ma na celu zbudowanie w ciągu 15 lat sieci stacji do darmowego ładowania samochodów elektrycznych i osiągnięcie do 2050 r. przez gospodarkę neutralności klimatycznej.

Czytaj też: Europa chce wstrzymania budowy Nord Stream 2! Nowe sankcje na Rosję?

businessinsider.com.pl/kp