Zmarł gwiazdor telewizji Larry King

Larry King, amerykański dziennikarz i osobowość telewizyjna, zmarł w sobotę w szpitalu w Los Angeles w wieku 87 lat - poinformowano na jego oficjalnej stronie na Facebooku

Prowadził programy zarówno w radiu, jak i w telewizji, a później także na platformach internetowych.

Telewizja CNN poinformowała na początku stycznia, że dziennikarz chorował na Covid-19 i z tego powodu został przyjęty do szpitala.

King przeprowadził tysiące wywiadów z politykami, w tym światowymi przywódcami, artystami i celebrytami - przypomina agencja Reutera. Przez 25 lat, od 1985 do 2010 roku prowadził talk-show „Larry King Live” na antenie CNN. Był to jeden z najpopularniejszych programów tej stacji składający się z wywiadów, dyskusji nad aktualnymi wydarzeniami i telefonami od widzów.

Zadaję najlepsze pytania jakie potrafię. Słucham odpowiedzi. I to publiczność wyciąga wnioski. Nie jestem tam, by samemu to robić. Jestem tylko przekaźnikiem - przypomina Reuters słowa Kinga z 2007 roku, w których tłumaczył swoją pracę.