Sieć 5G umożliwi wprowadzenie nowych usług

Rok 2021 przyniesie dalszy rozwój sieci łączności nowej generacji 5G i jej realne zastosowania. Według prognoz poszerzona zostanie nie tylko dostępność łączności w tym standardzie, ale i urządzeń do jej obsługi. Wraz z nimi pojawią się nowe usługi konsumenckie.

Według raportu „Global Mobile Trends 2021” wydanego przez stowarzyszenie GSM Association (GSMA) zajmujące się analizami globalnego rynku łączności mobilnej i bezprzewodowej, mimo spowolnienia notowanego w pierwszych miesiącach ub. roku, od marca 2020 łączność 5G na świecie rozwijała się w tempie ośmiu nowych sieci miesięcznie.

Obecnie na świecie działa 113 operatorów telekomunikacyjnych oferujących łączność w tym standardzie w 48 krajach. Polska, obok Czech, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Australii, ale też USA i Kanady oraz Korei Południowej i Chin zalicza się do grona państw, w których sieć 5G działa już komercyjnie. Według GSMA operatorzy oferujący łączność 5G kontrolują około 40 proc. bazy wszystkich abonentów usług telekomunikacyjnych na świecie.

Udostępnianie nowej generacji łączności bezprzewodowej najszybciej odbywa się na rynkach rozwiniętych, takich jak Chiny, Korea Południowa i USA - zwracają uwagę analitycy. Coraz szybciej postępy w udostępnianiu tego standardu posuwają się jednak również na rynkach rozwijających się, m.in. w południowej części Afryki, gdzie działają operatorzy MTM i Vodacom, a także w Brazylii (za sprawą wdrożeń operatora Claro).

GSMA ocenia, że taniejące telefony komórkowe przystosowane do obsługi łączności nowej generacji oraz rozwój sieci przyczynią się do upowszechnienia 5G w roku 2021 i w latach kolejnych. W ciągu następnych pięciu lat, zdaniem stowarzyszenia, operatorzy komórkowi będą wydawali 80 proc. nakładów inwestycyjnych właśnie na rozwój łączności w nowym standardzie, a w ramach tego przedziału czasowego upowszechni się ona wśród 45 proc. światowej populacji.

Według analityków, rozwój łączności 5G przyczyni się do wejścia na rynek nowych dostawców sprzętu i usług, a także powstania nowych technologii. Szczególnie istotnym rynkiem z punktu widzenia ekspansji łączności 5G jest rynek tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things) - urządzeń, które komunikują się ze sobą nawzajem i jednocześnie podłączone są do internetu. Ich działanie polega na wzajemnej wymianie danych i wspierane jest przez usługi chmurowe. Urządzenie takie znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach, np. w przemyśle, czy medycynie, ale także w gospodarstwach domowych.

W dłuższej perspektywie, zdaniem ekspertów, rynek Internetu Rzeczy będzie rozwijał się mimo przeszkód, które w ubiegłym roku powstały przez pandemię koronawirusa. Przez ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze ucierpiał również segment urządzeń Internetu Rzeczy dla przemysłu. Raport GSMA prognozuje, że zastosowania sprzętów w tych sektorach nie zostaną zniwelowane, jednak zarówno przemysł, jak i handel, a także ochrona zdrowia (gdzie urządzenia Internetu Rzeczy również są często wykorzystywane) przez pandemię SARS-CoV-2 zostaną gruntownie przemodelowane.

Internet Rzeczy to cała gama urządzeń, które coraz częściej wykorzystywane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szpitalach, oświacie, zarządzaniu inteligentnymi miastami, a także w gospodarstwach domowych indywidualnych konsumentów przez szeroki rozwój segmentu ułatwiających codzienne życie gadżetów.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który umożliwia pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

GSMA to stowarzyszenie branżowe, które reprezentuje zrzeszonych w jego ramach operatorów łączności komórkowej z całego świata. Członkostwo w ramach organizacji obecnie w pełnym wymiarze deklaruje ok. 750 podmiotów z różnych krajów, a kolejne 400 firm telekomunikacyjnych z GSMA współpracuje. Dyrektorem generalnym założonego w 1995 roku stowarzyszenia jest Mats Granryd.

PAP/RO

