Wyłudzali środki z PARP: Jest reakcja CBA

Po kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w spółce Park Naukowo-Technologiczny Energii w Lublinie Biuro zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia oszustwa i wyłudzenia środków unijnych z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 1,3 mln zł.

Zarzuty skierowane do Prokuratury Okręgowej w Lublinie dotyczą też składania nieprawdziwych i nierzetelnych oświadczeń - podał wydział komunikacji społecznej Biura. CBA zaznaczyło, że zarzuty dotyczą poprzedniego zarządu spółki, a nowy - powołany jeszcze podczas kontroli Biura, podjął działania naprawcze.

Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych lubelskiej delegatury CBA sprawdzali Park Naukowo-Technologiczny Energii w związku z dotacją z PARP uzyskaną w listopadzie 2018 r. ze środków programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach projektu „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Platforma Idealist”.

W wyniku trwających od końca października 2019 r. do 20 kwietnia 2020 r. działań CBA ustaliła, że projekt zakładał powstanie specjalistycznej platformy, której celem było wspieranie rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, z terenu makroregionu Polski Wschodniej.

Zgodnie z projektem, co najmniej 150 podmiotów na 300 wspartych z dotacji powinno być gotowe do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem lub usługą. Dofinansowanie projektu Parku miało wynieść ponad 19,2 mln zł przy jego całkowitej wartości blisko 20,2 mln zł.

Agenci Biura ustalili, że przedstawiciele spółki podali nieprawdziwe informacje o posiadanych finansach 2 mln zł na koszty niekwalifikowane projektu - we wniosku o dotację spółka wykazała umowę pożyczki, która jednak nigdy nie została wypłacona.

Kontrolujący zakwestionowali też deklarowane miejsce prowadzenia projektu - okazał się nim pustostan w znacznej części bez zamontowanych okien, mediów i jakiejkolwiek infrastruktury, który nie był i nie jest użytkowany na potrzeby realizacji projektu.

Wybór projektów do dofinansowania opierał się na składanych pod odpowiedzialnością karną oświadczeniach wnioskodawców i nieprawdziwe informacje zawarte we wniosku doprowadziły do wypłaty firmie pierwszej transzy 1,3 mln zł dofinansowania.

PAP/ as/