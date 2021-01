Nowe restrykcje w Hiszpanii. Policja i drony pilnują mieszkańców

Władze regionu Madrytu podjęły w poniedziałek dalsze kroki w walce z trzecią falą koronawirusa. Ponad 200 funkcjonariuszy policji miejskiej pilnuje przestrzegania nowych ograniczeń w przemieszczaniu się mieszkańców. Z powietrza ulice stolicy monitorują drony.

Nowe restrykcje będą obowiązywały do 8 lutego włącznie - poinformowały władze miasta na stronach internetowych.

Według burmistrza miasta, Jose Luisa Martineza-Almeidy, drony mają kontrolować przestrzeganie mobilności mieszkańców na obszarach o największej częstotliwości zakażeń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19. Z powietrza monitorowane będą m. in. obiekty handlowe i rekreacyjne, a także ulice podczas godziny policyjnej.

Od poniedziałku dodatkowe ograniczenia objęły 16 obszarów w dziewięciu dzielnicach Madrytu o największej zachorowalności. W całym stołecznym regionie autonomicznym restrykcje obejmują 56 stref oraz 25 gmin. Ustanowiono też 56 policyjnych punktów kontrolnych na drogach.

Lokalne władze wprowadziły godzinę policyjną od 22 do 6 rano. Sklepy, bary i restauracje mają zamykać się najpóźniej o godz. 21. Liczba klientów została ograniczona do 50 proc., z wyjątkiem teatrów, kin oraz ogródków przy restauracjach, gdzie utrzymano limity na poziomie 75 proc. zajętych miejsc. Przy stoliku może usiąść do czterech osób.