Czarna elfka w "Wiedźminie"? Internet rozgrzany do białości!

Netflix znowu rozgrzewa internet do białości! Tym razem kontrowersje wywołało obsadzenie czarnoskórej aktorki w nowym serialu znanego serwisu streamingowego. W sprawie obecny jest silny, polski wątek!

Chodzi o miniserial „The Witcher: Blood Origin” będący spin-offem popularnego „Wiedźmina”, opartego na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Serial fantasy ma być prequelem „Wiedźmina” i opowiadać o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania wiedźminów.

Informacja o obsadzeniu nowej roli nie byłaby niczym godnym uwagi, gdyby nie kontrowersje - otóż do roli elfki Éile wybrano Jodie Turner-Smith. Fanom nie spodobał się ten wybór, głównie ze względu na… kolor skóry aktorki!

Jodie Turner Smith / autor: fot. Netflix/Facebook

Pod informacjami na temat obsady pojawiła się masa komentarzy, krytykujących polityczną poprawność Netflixa:

Były też jednak głosy przychylne dla tej decyzji:

Sapkowski obsadza sobie aktorow jakich chce do roli jakich chce w serialu że swojego autorskiego uniewersum: Jakis random z sieci: JAK TO ŻE CZARNOSKÓRY ELFEM CO NIEEEE, NETFLUX TO WSZYSTKO TWOJA WINA

Mnie się podoba. Bardzo ładna kobieta.

Ładnie! nie mogę się doczekać!