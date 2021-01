McDonalds wycofuje Coca-Colę! To przez podatek cukrowy

Sieć McDonald’s postanowiła usunąć napoje słodzone z zestawów w ramach oferty okazYEAH! Mowa między innymi o napojach Coca-Coli

McDonald’s nie ukrywa, że jest to odpowiedź na wprowadzony w Polsce podatek cukrowy.

Jednocześnie wpisuje się ona w działania prowadzone przez naszą markę od kilku lat, mające na celu oferowanie gościom bardziej zbilansowanych posiłków. Pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli naszym gościom zakup wybranego napoju w ramach okazYEAH! O szczegółach poinformujemy wkrótce. Podkreślamy również, że okazYEAH! mają charakter dynamiczny, oferty zmieniają się i obowiązują w określonym czasie - podkreśla Patrycja Pazio, corporate relations specialist w McDonald’s Polska w rozmowie dla portalu Wirtualne Media.

Dla przypomnienia - podatek cukrowy obowiązuje od początku stycznia 2021 roku. Jest to dodatkowa opłata od napojów słodzonych, podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to z kolei 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Podatek cukrowy może wynieść maksymalnie 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Wszystko to spowodowało, że butelka Coca-Coli o pojemności 1,75l kosztowała 4,35zł. A od stycznia jej cena wzrosła do 6,29 zł.

Wirtualne Media/KG