Wojna o paczkomaty w Polsce? Chiński gigant planuje natarcie!

Alibaba Group szykuje odpowiedź na Paczkomaty InPostu. Automaty paczkowe AliExpress mogą stanąć w Warszawie.

Polski rynek e-commerce rozrasta się w niespotykanej dotychczas dynamice. Bez wątpienia ma na to wpływ pandemia koronawirusa. Zamknięte sklepy oznaczają konieczność realizacji procesów zakupowych za pośrednictwem platform internetowych. Paczki z zamówieniami dostarczane są do naszych domów przez kurierów, jednak dużym zainteresowaniem cieszą się również Paczkomaty. Automaty paczkowe InPost pozwalają odebrać zamówione zakupy w dogodnym dla nas momencie i są tańsze od tradycyjnej dostawy „pod drzwi”. Firma nie ma na ten moment konkurencji. To może się zmienić za sprawą Grupy Alibaba, która działając w branży e-commerce wykazuje zainteresowanie automatami paczkowymi.

Serwis Wiadomościhandlowe.pl poinformował o potencjalnych planach Alibaba Group, właściciela popularnej wśród Polaków platformy e-commerce z Państwa Środka, dotyczących automatów paczkowych.

Główny zainteresowany, czyli Alibaba, nie chce na ten moment dzielić się planami dotyczącymi opisywanej kwestii. Sprawa może być jedynie badaniem gruntu przed opracowaniem szczegółowej i rozbudowanej na cały kraj inwestycji.

