Niedzielski: Spadek zakażeń to przestrzeń do rozmów o luzowaniu

Spadek zakażeń daje przestrzeń do rozmów na temat luzowania gospodarki, ale trzeba patrzeć także na sytuację epidemiologiczną w innych krajach, uważa minister zdrowia Adam Niedzielski

My wszystkie te głosy [za luzowaniem i za utrzymaniem obostrzeń] będziemy analizowali w kontekście tego, co się dzieje w Polsce. […] Dzisiejsza liczba zachorowań wynosi ponad 4,5 tys., jest to jedna z najmniejszych liczb w ostatnich miesiącach nawet, a nie tygodniach, więc rzeczywiście daje to przestrzeń do rozmowy, ale ja cały czas uczulam, że nie trzeba patrzeć tylko na własne podwórko, ale i na to, co dzieje się dookoła - powiedział Niedzielski dziennikarzom po spotkaniu z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół poselskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.