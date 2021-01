Imponujący portfel Buffetta! Te spółki przyniosą fortunę!

Warren Buffett, dyrektor generalny Berkshire Hathaway jest pierwszą osobą, która przychodzi na myśl, jeśli usłyszymy hasło „inwestowanie”. I nie bez przyczyny, w końcu legendarny miliarder zamienił swoje 10 tysięcy dolarów w latach 50-tych XX wieku w majątek warty 88 miliardów dolarów. Warto również wspomnieć, że od 2006 roku przekazał również łącznie 37 miliardów dolarów ze swoich akcji Berkshire Hathaway na cele charytatywne.

Ze względu na sukces inwestycyjny miliardera, Wall Street i inwestorzy indywidualni często zwracają bardzo dużą uwagę na to, co kupuje, co sprzedaje i co przechowuje. Biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższych latach będziemy znajdować się w otoczeniu niskich stóp procentowych, akcje spółek wzrostowych wciąż będą miały pierwszeństwo. Spośród około 50 papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Buffetta, pięć z nich zostało wyznaczonych przez Wall Street, jako posiadające największy potencjał w 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycyjnych perełek:

Snowflake (szacowany wzrost sprzedaży na poziomie 89 proc.) jest firmą zajmującą się magazynowaniem danych w chmurze. Posiada kilka cech, które ją wyróżniają na tle innych spółek. Działa ona w opraciu o model pay-as-you-go (usługa umożliwiająca rozliczanie się w zależności od rzeczywistego zużycia), a nie o model abonamentowy. Dzięki temu pobieranie opłat od klientów na podstawie ilości przechowywanych przez nich danych jest bardziej przejrzyste.

StoneCo to kolejna szybko rozwijająca się firma, którą można znaleźć w portfolio Buffetta. Wall Street spodziewa się wzrostu przychodów na poziomie 61 proc. w 2021 roku, pchając firmę ku szczytom.

Swoją sławę i długotrwały wzrost StoneCo zawdzięcza dzięki wzorowej roli, jako mediatora w płatnościach dla małych przedsiębiorstw w Brazylii.

Liberty Latin America jest jedną z głównych spółek, które przyczyniają się do wzrostów samego Berkshire Hathaway. Zdaniem Wall Street, skupiająca się głównie na Ameryce Łacińskiej firma telekomunikacyjna i światłowodowa ma osiągnąć 19-procentowy wzrost przychodów w 2021 roku.

Mastercard ma drugi co do wielkości udział w wolumenie płatności sieciowych za pomocą kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Zakładając, że kampania szczepień przeciw koronawirusowi zakończy się sukcesem, a przedsiębiorstwa zaczną ponownie otwierać swoje placówki, oczekuje się znacznego skoku w ilościach dokonywanych płatności przez konsumentów.

Warto również zaznaczyć, że Mastercard działa ściśle jako pośrednik płatności, a nie jako kredytodawca. Kiedy pojawiają się nieuniknione problemy gospodarcze lub co gorsza recesje, Mastercard unika bezpośredniego bólu związanego z rosnącymi zaległościami kredytowymi.

Lista akcji wzrostu Buffetta nie byłaby kompletna bez Amazonu. Nie jest tajemnicą, że Amazon był najlepszym wyborem do zakupu w czasie pandemii. Ponieważ ludzie pozostają w domach, coraz więcej osób decyduje się na zamawianie towarów online. Spółka była na to przygotowana i nie zawiodła konsumentów.

W 2021 roku, według eMarketera, będzie kontrolować prawie 40 proc. całej sprzedaży online w Stanach Zjednoczonych. Bycie tak dominującą siłą w sprzedaży online pozwoliło Amazonowi zdobyć ponad 150 milionów członków Prime na całym świecie.

