Apple celowo spowalniał starsze iPhone'y? Kolejny duży pozew

Konsumenci zostali oszukani? Tak twierdzi Euroconsumers, międzynarodowa organizacja, która przygotowała zbiorowy pozew wobec Apple’a

Pozew dotyczy właścicieli modeli: iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus lub SE z systemem iOS 12.2.1 lub nowszym, a także iPhone 7 lub 7 Plus z systemem iOS 11.2 lub nowszym. Na podobne ruchy zdecydowały się już organizacje z Belgii, Hiszpanii czy Włoch.

Falę pozwów rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych. Jednak tam Apple’owi udało się wynegocjować ugodę. Firma wypłaciła pół miliarda dolarów, w efekcie każdy z konsumentów zyskał po 25 dolarów za spowolnionego iPhone’a.

