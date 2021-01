Polski start-up z obszaru edutech uzyskał 5 mln zł dofinansowania

Polski startup Future Collars specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tzw. zawodów przyszłości, obejmują one m.in. Data Science, Frontend Developer, UX Designer, Scrum Master czy Python Developer - czytamy na stronie mambiznes.pl. Na firmę zwrócił uwagę fundusz VC KnowledgeHub i zainwestował w nią 4 mln zł. Wcześniej Future Collars pozyskał 1,2 zmln zł finansowania

Future Collars wychodzi naprzeciw wyzwaniom rynku pracy dnia dzisiejszego, który dynamicznie się zmienia. Startup ma w swojej ofercie edukację z obszaru tzw. zawodów przyszłości. Chodzi m.in. o takie specjalizacje jak: Data Science, Java Developer, Frontend Developer, UX Designer, Scrum Master czy Python Developer.

Na firmę zwrócił uwagę polski fundusz venture capital KnowledgeHub, i zdecydował się zainwestować w nią 4 mln zł. Wcześniej Future Collars pozyskał finansowanie z funduszu venture capital (VC) Simpact i od prywatnych inwestorów. Spółka zdobyła wówczas 1,2 mln zł, dzięki czemu rozszerzyć funkcjonalności swojej platformy e-learningowej - informuje strona mambiznes.pl.

To gra warta świeczki. Według analizy WEF znaczna część osób, które w przeciągu ostatnich 5 lat znalazły zatrudnienie w tzw. zawodach jutra, przeszły tam z niepowiązanych branż. Przykładowo wśród osób przechodzących do zawodów związanych z danymi i sztuczną inteligencją, aż 50% stanowią te, które wcześniej nie pracowały w branży IT – powiedziała cytowana przez mambiznes.pl Joanna Pruszyńska-Witkowska, współzałożycielka Future Collars.