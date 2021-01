Bruksela przestrzega Londyn przed obniżeniem rangi ambasadora UE

Odmowa zapewnienia misji dyplomatycznej pełni przywilejów zgodnie z Konwencją wiedeńską grozi erozją więzów dyplomatycznych – ostrzegła Wielką Brytanię Bruksela - informuje dziennik Guardian

Unia Europejska wezwała Wielką Brytanię do przyznania pełnych praw dyplomatycznych swojemu pierwszemu w historii ambasadorowi na Wyspach, podkreślając, że odmowa „nie będzie przyjaznym sygnałem”.

Wezwanie jest następstwem odmowy przyznania delegacji unijnej, w tym ambasadorowi UE, przez rząd Borisa Johnsona praw i przywilejów, jakimi cieszą się dyplomaci zgodnie z Konwencją wiedeńską. Brytyjczycy nie chcą tworzyć precedensu zrównując pozycję organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, z państwem narodowym.

Rząd Wielkiej Brytanii został ostrzeżony przez Brukselę, że obniżenie statusu ambasadora UE w Wielkiej Brytanii doprowadzi do erozji stosunków dyplomatycznych w nadchodzących latach - czytamy na portalu Euronews.com.

Po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich UE Josep Borrell, hiszpański polityk odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Unii, powiedział, że postawa Brytyjczyków jest jednoznacznym sygnałem afrontu i lekceważenia.

To nie jest przyjacielski gest - powiedział Borrell, dodając, że „jest to jednocześnie pierwszy sygnał wysłany nam przez Brytyjczyków bezpośrednio po opuszczeniu przez nich Unii Europejskiej”. Jeżeli sprawy dalej będą się toczyć w tym samym kierunku nie wróży do dobrze obustronnym relacjom - stwierdził Borrell.