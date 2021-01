Prezes NBP: Polacy ufają gotówce

Każdy ma prawo decydować, w jaki sposób gromadzi oszczędności, np. w gotówce, na rachunkach w banku czy w innej formie - powiedział PAP w środę prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że na wartość gotówki w obiegu składają się suwerenne decyzje Polaków, którzy również chętnie korzystają z płatności bezgotówkowych – czytamy na portalu Bankier.pl

Prezes NBP podkreślił, że konieczne jest podjęcie kolejnych, dobrze skoordynowanych działań, aby płatności za pomocną gotówki stały się w Polsce jeszcze bezpieczniejsze. Adam Glapiński poinformował, że NBP rozpoczął już proces, aby opracować Narodową Strategię Bezpieczeństwa Gotówki. Prace będą prowadzone w obrębie rady ds. Obrotu Gotówkowego – ciała podległego zarządowi banku centralnego - i rozpoczną się za około miesiąc.

Jak wynika z opinii szefa banku centralnego, na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń można śmiało powiedzieć, że „Polacy ufają NBP, chcą dokonywać płatności i gromadzić oszczędność w formie gotówki”. Glapiński wskazał również, że odnotowany w 2020 r. wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu o 83 mld zł, tj. 35 proc., do kwoty 321,5 mld zł, czyli średnio ok. 22 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe, świadczy o tym, że Polacy ufają gotówce jako instrumentowi emitowanemu przez NBP - informuje Bankier.pl.

Według Adama Glapińskiego każdy z nas ma prawo wyboru, jak gromadzić oszczędności, czy w formie gotówki, na rachunku bankowym, czy w innej formie. „Wartość gotówki w obiegu to wynik suwerennych decyzji Polaków” – powiedział prezes NBP.

Dodał, że obserwowany jest wzrost popularności płatności bezgotówkowych. Z Przeprowadzonych badań wynika, że w 2019 r. udział gotówki we wszystkich płatnościach wyniósł w Polsce 54 proc., a w roku 2020 było to 47 proc. Pozostała część płatności to płatności bezgotówkowe – przedstawił stanowisko Glapińskiego portal Bankier.pl.

Ze statystyk wynika, że największy udział w płatnościach gotówkowych w strefie euro miały: Malta (88 proc.), Cypr (83 proc.) i Hiszpania (83 proc.), natomiast najmniejszy Finlandia (35 proc.) i Holandia (34 proc.). Udział płatności gotówką w ogólnej liczbie płatności detalicznych na poziomie zaledwie kilku procent poza strefą euro miał miejsce we Wielkiej Brytanii i Krajach Nordyckich.

bankier.pl/mt