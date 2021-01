Milionowe oszustwo na Bitcoinach. 200 osób straciło majątek

Ponad 200 osób z całego kraju zostało oszukanych przy zakupie kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych. Ich straty w łącznej kwocie przekraczają kilka milionów zł. Podkarpacka policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych.

Jak poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji podinsp. Marta Tabasz-Rygiel, śledztwo prowadzone przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem podkarpackiego wydziału zamiejscowego PK w Rzeszowie dotyczy doprowadzenia ponad 200 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego aspenholding.com.

Straty łącznie przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 tysiąca do ponad 700 tys. złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z terenu całego kraju – zaznaczyła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Wyjaśniła, że mechanizm działania zaczynał się od podsuwania w internecie osobom zainteresowanym inwestowaniem artykułu, w którym osoby publiczne, znane ze świata mediów, miały zachęcać do inwestycji m.in. w kryptowaluty za pośrednictwem podmiotu Aspen Holding.

Artykuł ten za każdym razem był fingowany. Linki do artykułów podstawiane były m.in. na popularnych portalach społecznościowych. W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji – wyjaśniła rzeczniczka podkarpackiej policji.

Aby osoba zainteresowana mogła się zarejestrować musiała podać swoje dane osobowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Na podany numer w niedługim czasie dzwonił „konsultant”, który zapewniał o legalnej działalności podmiotu Aspen Holding oraz możliwości uzyskania szybkiego zysku inwestycyjnego.

Do podjęcia współpracy niezbędne było wpłacanie opłaty wpisowej w wysokości 250 USD, która umożliwiała założenie +indywidualnego konta inwestycyjnego+ – zaznaczyła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Podkreśliła, że kontakt odbywał się wyłącznie telefonicznie, bowiem Aspen Holding nie ma siedziby w Polsce; jako oficjalna siedziba firmy wskazany jest adres na Wyspach Marshalla na Oceanie Spokojnym. Przedstawiciele Aspen Holding telefonowali z numerów rozpoczynających się od kierunkowego +48 71(…), ale również +48 22(…) oraz numerów zagranicznych +44(…) wskazujących na Wielką Brytanię. Połączenia były jednokierunkowe, oddzwonienie do nich nie było możliwe.

Osoby zainteresowane inwestowaniem instalowały w swoich komputerach, za namową sprawców, ogólnodostępne na rynku oprogramowania o nazwie AnyDesk lub TeamViewer umożliwiające zdalną obsługę komputera.

W konsekwencji pokrzywdzeni udostępniali zawartość pamięci swojego komputera oraz umożliwiali dostęp do bankowości on-line. W ten sposób sprawcy dokonywali licznych operacji finansowych przy wykorzystaniu kantorów lub giełd umożliwiających zakup kryptowaluty Bitcoin, której jednostki następnie wyprowadzane były na specjalnie wygenerowane portfele kryptowalutowe – wyjawiła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Dodała, że te transakcje pokrzywdzeni, zmanipulowani przez sprawców, osobiście autoryzowali w systemie bankowym poprzez wpisanie kodu sms, czy podanie indywidualnego kodu zabezpieczającego, w zależności od zabezpieczeń systemu w danym banku.

W każdym przypadku, pokrzywdzeni byli przekonani, że inwestują swoje środki w kryptowaluty bądź inne aktywa, za pośrednictwem platformy aspenholdinng.com, mogące im przynieść szybki zysk inwestycyjny – podkreśliła rzeczniczka KWP w Rzeszowie.

Transakcje wykonywane były w trakcie trwającego połączenia telefonicznego z „konsultantem”, który zapewniał inwestujących, że cały proces inwestycyjny przebiega pomyślnie.

W wielu przypadkach zaciągane były również kredyty obciążające pokrzywdzonych, ponownie autoryzowane przez nich samych, lecz będących w przekonaniu, że zaciągnięty kredyt zostanie im niezwłocznie zwrócony z wielokrotnym zyskiem - dodała.

Aktywna działalność platformy inwestycyjnej Aspen Holding, identyfikowanej w internecie m.in. pod adresami https://aspenholding.com lub https://aspenholding.co, miała miejsce w latach 2019 - 2020.

Obie te domeny, a także wykorzystane rachunki bankowe, giełdy, kantory kryptowalutowe, numery telefonów, oprogramowanie komputerowe oraz inne usługi są zarejestrowane i administrowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza granicami kraju.

Policja zwraca się do osób pokrzywdzonych w ten sposób o zgłaszanie się do niej. Apeluje jednocześnie o weryfikowanie wiarygodności i rzetelności podmiotu, z którym zamierzają podjąć współpracę, bądź są do niej namawiani, zwłaszcza w internecie.

Zachęca też do sprawdzania Listy Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, na którą wpisywane są podmioty prowadzące nielegalną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Na niej został umieszczony w grudniu 2020 r. m.in. Next Trade Ltd., właściciel Aspen Holding.

Zwracajmy również uwagę, na inne platformy inwestycyjne działające w podobny sposób jak z Aspen Holding – przestrzega policja.

PAP/RO

