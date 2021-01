Roman Kluska: Trwa walka o wydarcie nam naszej tożsamości, kultury, tradycji

„To walka nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej. To walka o wydarcie nam naszej tożsamości, kultury, naszych tradycji” – alarmuje Roman Kluska w rozmowie z portalem „Polonia Christiana”

Czytaj też: Morawiecki w „Handelsblatt”: Europa musi być sprawiedliwa. Nie można tolerować nadużyć podatkowych

Przedsiębiorca i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie mówi o zagrożeniach, które czekają nas w najbliższej przyszłości. Zwraca uwagę na sytuację gospodarki kapitalistycznej.

Gospodarka kapitalistyczna przestała być gospodarką wolnorynkową. W pewnym momencie jej rozwoju dwa kluczowe czynniki, które powodowały samoregulację tego systemu, zamieniono na czynniki z gospodarki socjalistycznej - powiedział.

Czytaj też: Roman Kluska jednak zwycięzcą: 1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje w sprawie Optimusa

Przedsiębiorca powiedział, że cały czas mamy do czynienia z transformacją. „Jesteśmy w procesie przejściowym od jednego systemu do drugiego” - stwierdził. W tej chwili trwa proces maksymalnego ograniczenia klasy średniej wszystkimi dostępnymi metodami – dodał.

Roman Kluska alarmuje ws. tzw. obrotu bezgotówkowego. Zwraca uwagę na to, jak ważne jest posiadanie gotówki.

Człowiek nie może nic, jeżeli nie ma gotówki. Ma prawo jedynie do śmierci głodowej. Proszę sobie wyobrazić system, w którym władza daje dostęp do kroplówki w postaci jakiegoś zastępczego środka płatniczego. Jeżeli nie mam gotówki jestem w zasadzie nikim, bez najmniejszej możliwości manewru. Popatrzmy jeszcze na pełną inwigilację każdej transakcji. Ja jestem śledzony w zasadzie nie tylko co do miejsca, ale co do wydawanego każdego grosza – powiedział.

To system, który był nieznany nawet w realnym socjalizmie. Wtedy każdy miał jakąś prywatność, jak tylko nie dał sobie założyć podsłuchu, albo wiedział, że go ma, to mógł pójść do lasu. Teraz nawet w lesie jesteśmy śledzeni. Dzięki nowoczesnej technologii będzie to system nieporównywalnie trudniejszy i straszniejszy do życia niż to, co stało się 30 lat temu – dodał.