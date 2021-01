Prezes Grupy PZU Ubezpieczeniowym Menedżerem 2020

Santander Aviva i Generali zajęli pierwsze miejsca w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020. Menedżerem Roku została Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU. „Gazeta Bankowa” wybrała zwycięzców tegorocznego konkursu ubezpieczeniowego

Santander Aviva zajął dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: zwyciężył w Dziale I (ubezpieczenia na życie) i w Dziale II (bez grupy 3. i 10.), czyli w „pozostałych ubezpieczeniach osobowe i majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych”. W tej drugiej kategorii Santander Aviva bliski był wygranej już w zeszłym roku, ale o włos wyprzedziły go PKO Ubezpieczenia. Tegoroczna edycja okazała się dla niego niezwykle udana.

Generali to zwycięzca w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II, grupa 3. i 10.). Tuż za nim uplasował się Link4. Generali zajął wysoką pozycję we wszystkich trzech działach – drugi był w kategorii pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, a także w ubezpieczeniach na życie (trzecią pozycję zajęła Aviva). Trzecie miejsce w Dziale II (grupa 3. i 10.) oraz w Dziale II (bez grup 3. i 10.) zajęła Compensa.

Zwyciężczynią w kategorii „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2020” została Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU. Jest to wyróżnienie szczególnego rodzaju, gdyż wyboru czołowej menedżerki (wszystkie nominowane w tym roku osoby to panie) dokonują przedstawiciele rynku, którzy przedstawiają swoje kandydatury, i z tego grona wyłaniana jest piątka nominowanych. Ostatecznego wyboru dokonują członkowie Kapituły.

Jak wybieraliśmy

Procedura wyłaniania zwycięzców Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej oparta jest na wypełnieniu ankiety z precyzyjnie przygotowanymi pytaniami i ściśle określoną punktacją. Ankietę opracowuje renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, w tym na analizie otrzymanych danych, na wsparciu Kapituły w przygotowaniu metodyki oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu. Ostateczny wynik jest sumą punktów pozyskanych z ankiety i głosów Kapituły.

Zasady konkursu pozostały takie same jak w poprzedniej edycji, w bardzo niewielkim stopniu zmieniły się tylko niektóre pytania i wskaźniki. Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadały na szereg pytań w pięciu głównych kategoriach: Ogólna, Nadzorcza, Wskaźnikowa – finansowa, Wskaźnikowa – niefinansowa, Wypłacalności. Wyjątkowo na potrzeby tej edycji eksperci Kearney stworzyli specjalną kategorię, dotyczącą działań podejmowanych w reakcji na pandemię.

Budujące wnioski

Konkurs przyniósł wiele ciekawych spostrzeżeń. Tak jak w poprzednich latach różnice w czołówce w wielu przypadkach były niewielkie, co świadczy o wyrównanym poziomie uczestników konkursu. W pewnym sensie jest to również obraz całego rynku, radzącego sobie w podobny sposób z licznymi problemami, z których do jednych z najważniejszych należą pandemia i związane z nią poważne konsekwencje społeczne oraz gospodarcze. Firmy ubezpieczeniowe odnalazły się w tej nowej, skomplikowanej rzeczywistości i nawet jeżeli realizację pewnych idei musiały przełożyć na czasy bardziej spokojne, to i tak ani na chwilę nie brakowało im ciekawych pomysłów. Potrafiły wykazać się również wybitnym zmysłem społecznym, wrażliwością i wolą walki ze skutkami pandemii. Wszystkie te cechy były doskonale widoczne w sylwetkach pań nominowanych do tytułu Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

Analiza ankiet potwierdza trendy widoczne na rynku już od pewnego czasu – piszą eksperci Kearney. - Przede wszystkim uwagę zwracają coraz większe inwestycje w jakość obsługi klienta – niemal wszystkim ubezpieczycielom, którzy brali udział w ostatniej edycji konkursu udało się skrócić czas oczekiwania klientów na połączenie w Call Center, i poprawić wskaźnik Service Level, który mierzy procent odebranych połączeń. Podobnie większość towarzystw ubezpieczeniowych skutecznie skróciła czas oczekiwania na rozliczenie szkody bezspornej – w niektórych przypadkach nawet o parę dni. Jest to oczywiście rezultat postępującej digitalizacji i automatyzacji procesów – wiele z etapów procesu wypłaty odszkodowania odbywa się dzisiaj szybciej, prościej i za pomocą rozwiązań elektronicznych.

Przyspieszone zmiany

Czy na podstawie nadesłanych ankiet i wyników konkursu można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Na pewno nie brakuje znaków zapytania, gdyż sytuacja związana z pandemią otworzyła przed firmami wiele nowych obszarów, o których wcześniej niewiele było wiadomo. Z pewnością dużo będzie zależeć od tempa szczepień i dynamiki zakażeń – jednym słowem od tych czynników, które pozwolą powrócić do bardziej normalnej rzeczywistości sprzed pandemii. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość turystyki, jak się ułoży rynek pracy i związane z tym dochody Polaków, mające przecież kluczowy wpływ na rynek ubezpieczeń. Na pewno ryzyk nie brakuje, ale nie brakuje również szans. „Ostatecznie bowiem, pośród negatywnych dla branży skutków obecnej sytuacji, widoczne są też pozytywne zmiany, przede wszystkim znacznie szybsze tempo transformacji branży uznawanej dotąd za względnie konserwatywną – piszą eksperci Kearney. Transformacji, która ostatecznie przede wszystkim ma służyć właśnie klientowi. Przykłady największych sukcesów w branży z 2020 pokazują, jak w soczewce, że przyjazny ubezpieczyciel w dzisiejszych realiach ma szansę osiągnąć sukces”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji. Wszystkim nagrodzonym życzymy kolejnych sukcesów, wielu znakomitych pomysłów i rewelacyjnych wyników. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykazały się w obecnych, trudnych czasach, nie tylko dobrymi wynikami finansowymi, ale i odpowiedzialnością za swoich klientów, tak jak większość społeczeństwa dotkniętych skutkami pandemii.

Całej branży ubezpieczeniowej dziękujemy za udział w naszym konkursie i za bardzo wysoki jego poziom.

Skład Kapituły: prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – wykładowca Katedry Zarządzania, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Mariusz Golecki – Rzecznik Finansowy; Marzanna Lament – adiunkt w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń, UTH w Radomiu; Łukasz Zoń – prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych; Andrzej Nużyński – członek zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; Romuald Orzeł – prezes Grupy Medialnej Fratria; Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”; Stanisław Koczot – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”.

