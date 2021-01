Koszmar dla branży. Turystyka straciła 1,3 bln dolarów

Z powodu pandemii koronawirusa branża turystyczna na świecie straciła w zeszłym roku 1,3 bln dolarów - podała w czwartek mająca siedzibę w Madrycie Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO). Zlikwidowanych zostało lub zagrożonych jest od 100 do 120 mln miejsc pracy w tym sektorze.

Według UNWTO suma ta stanowi „ponad 11-krotność strat, odnotowanych podczas światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku” i odpowiada spadkowi obrotów w globalnej turystyce o 74 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Chociaż wiele zrobiono, aby umożliwić bezpieczne podróże międzynarodowe, zdajemy sobie sprawę, że kryzys jest daleki od zakończenia - powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili. Harmonizacja, koordynacja i cyfryzacja środków ograniczania ryzyka związanego z koronawirusem, w tym testowanie, śledzenie i świadectwa szczepień, to podstawa promowania bezpiecznych podróży i przygotowania do odbudowy turystyki, gdy tylko pozwolą na to warunki.