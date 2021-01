Kaczyński: Polska musi mieć własne media

To jedna z najlepszych wiadomości, jaką usłyszałem w ciągu ostatnich lat; pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników spoza Polski, a to pierwszy krok w drugą stronę - stwierdził szef PiS Jarosław Kaczyński pytany o zakup Polska Press przez PKN Orlen.

7 grudnia ub.r. PKN Orlen ogłosił zakup od Verlagsgruppe Passau wydawnictwa Polska Press, do którego należy m.in. 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Orlen argumentuje, że zdobędzie dzięki temu dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa. Kilka dni później do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek PKN Orlen w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press.

Uważam, że to jedna z najlepszych wiadomości, którą usłyszałem w ciągu ostatnich lat. To pierwszy krok w drugą stronę. My pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników poza polskich, głównie niemieckich, z ogromną stratą dla naszej suwerenności. Już nie jako państwa, ale jako naród i z ogromnymi stratami w innych dziedzinach - mówił Kaczyński w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl.

Ocenił, że media przejmowane przez niemieckich przedsiębiorców jeszcze w latach 90-tych „odegrały ogromną rolę w demoralizowaniu młodzieży”. I to takim demoralizowaniu najbardziej można powiedzieć wulgarnym, prymitywnym - ocenił.

Jeżeli będziemy szli dalej tą drogą, która została rozpoczęta dzięki decyzjom prezesa (PKN Orlen Daniela) Obajtka, to będziemy szli ku temu, by tę sytuację uzdrowić, bo to jest sytuacja fatalna w sensie narodowym - powiedział prezes PiS.

Kaczyński oświadczył, że Polska musi mieć własne media, a media „niepolskie powinny być w naszym kraju wyjątkiem i to takim - można powiedzieć - rzadkim wyjątkiem”. Zaznaczył, że nie jest to droga ani łatwa, ani krótka, ale „to jest jedyna droga obrony naszej wolności, naszej suwerenności, bo media to jest coś, co by można było porównać przynajmniej do znaczących części mózgu i jednocześnie układu nerwowego człowieka”. „Człowiek, któremu by to odebrano już po prostu nie byłby człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu. I także naród, któremu to odebrano jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji” - mówił szef PiS.

Nie zgadzajmy się na te wszystkie opowieści o tym, że kapitał nie ma narodowości, że wszystkie te mechanizmy, które przez wieki funkcjonowały w relacjach między narodami i państwami nagle przestały istnieć. To bajki i to bajki w sposób intencjonalny opowiadane przez tych najsilniejszych, którzy po prostu w dalszym ciągu mają bardzo silną tendencję do tego, żeby dominować, panować nad tymi słabszymi – powiedział Jarosław Kaczyński.

My dzięki bardzo niedobremu biegowi naszej historii (…) jesteśmy jeszcze dzisiaj ciągle w tej słabszej pozycji, ale idziemy dobrą drogą do tego żeby ją jakość wzmocnić i to bardzo wzmocnić - dodał Kaczyński.

Szef PiS pytany o ocenę działalności prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, stwierdził, że ma on „talent organizacyjny”. „W tym naszym zbiorze różnego rodzaju osób, które mają kwalifikację do tego, żeby zrobić dla społeczeństwa w szerszym tego słowa znaczeniu coś dobrego, on jest taką bardzo wyraźnie wyróżniająca się postacią” - powiedział.

Według prezesa PiS, PKN Orlen wyrasta na spółkę, która „liczy się w skali międzynarodowej”. „Dziś to wszystko, co działo się choćby wokół połączenia między Orlenem a Lotosem, różnego rodzaju naciski, żeby do tego nie dopuścić, UE musiała się na to zgodzić, pokazują, że to już jest bardzo poważnie traktowana siła. Ci, którzy naciskali, to najcięższa waga nie w skali europejskiej, ale i światowej” - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS wyraził przekonanie, że Obajtek „uczyni jeszcze dużo więcej dla Polski”.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Jarosław Kaczyński na antenie wPolsce.pl: Najpierw musimy zdusić epidemię. Potem ruszymy z ambitną ofensywą