Kościński: Dynamika PKB okazała się wyższa od prognoz

Szacujemy, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,3-2,9 proc. niższy niż rok wcześniej - poinformował szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że to lepszy wynik niż w II kw. ub. r., co pokazuje, że nasza gospodarka dość dobrze adaptuje się do nowych warunków

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że polski PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,8 proc., wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r.

„Dynamika PKB okazała się jednocześnie wyższa od naszych prognoz” - zauważył w komentarzu przekazanym PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W Polsce spadek PKB w całym roku miał miejsce po raz pierwszy od początku lat 90., choć Polska najprawdopodobniej była w grupie krajów o najłagodniejszej recesji w UE. To m.in. efekt szybkiej i znaczącej pomocy ze strony państwa, ale i różnic w strukturze gospodarek europejskich - dodał.

Zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku wyraźnie obniżyły się inwestycje, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych oraz – choć znacznie łagodniej – konsumpcja prywatna. Według Kościńskiego spadek tej ostatniej kategorii to w głównej mierze efekt wprowadzonych koniecznych obostrzeń administracyjnych związanych z pandemią.

Szacujemy, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,3 proc. - 2,9 proc. niższy niż rok wcześniej, co jest – mimo nasilenia pandemii i wzmocnienia obostrzeń w tym okresie – lepszym wynikiem niż ten z II kw. ubiegłego roku. Pokazuje to, że nasza gospodarka dość dobrze adaptuje się do nowych warunków - podkreślił minister finansów.

Czytaj też: Gra nie została zastopowana

PAP/KG