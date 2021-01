Jak rozruszać biznes w 2021 r? Pekao: Szczepienia i brak lockdownów!

Zaszczepienie seniorów i przewlekle chorych przeciw COVID-19 pozwoli uniknąć obostrzeń w drugiej połowie 2021 r., w takiej sytuacji widzimy potencjał do wzrostu PKB w br. o ponad 4 proc. - ocenili analitycy Banku Pekao odnosząc się do piątkowych danych GUS

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek we wstępnym szacunku, że PKB Polski w 2020 r. spadł o 2,8 proc., po wzroście o 4,5 proc. w 2019 roku. Z danych wynika, że w ub.r. popyt krajowy spadł o 3,7 proc., inwestycje spadły o 8,4 proc., a konsumpcja prywatna spadła o 3,0 proc.

Analitycy banku komentując piątkowe dane GUS podkreślili, że wsparciem dla polskiej gospodarki była wymiana handlowa z zagranicą, której kontrybucja do rocznego tempa PKB wyniosła ok. 0,8 pkt. proc. Od strony wartości dodanej największe załamanie obserwowaliśmy w przypadku handlu (-4 proc.). Zdecydowanie lepiej radził sobie przemysł (-0,2 proc.), który był najjaśniejszym punktem polskiej gospodarki w trudnym 2020 r. - wskazali.

Eksperci podkreślili, że 2020 r. stał pod znakiem epidemii COVID-19, która miała przemożny wpływ na skalę restrykcji i w efekcie na koniunkturę. Dodali jednak, że zmiany w aktywności gospodarczej miały nieco inną dynamikę niż przebieg samej epidemii.

Analitycy zwrócili uwagę, że największe załamanie koniunktury obserwowano wiosną ub.r. (spadek PKB o 8,4 proc. r/r), czyli podczas pierwszej fali epidemii, która oprócz branż usługowych uderzyła w globalne łańcuchy dostaw i w konsekwencji w przemysł.

Analitycy banku szacują, że w czwartym kwartale 2020 r. PKB skurczył się o ok. 2,8 proc. rok do roku, pomimo poważnych ograniczeń w funkcjonowaniu szeregu branż usługowych takich jak: handel, hotele, restauracje, branża fitness.

W porównaniu do trzeciego kwartału aktywność obniżyła się o ok. 1 proc. kw/kw sa. W czwartym kwartale spożycie gospodarstw domowych obniżyło się o ok. 3 proc. r/r, a inwestycje spadły o ok. 10,8 proc. r/r. - dodali.