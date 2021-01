Kolejna fala zwolnień i panika w TVN Discovery Polska

W TVN Discovery Polska doszło do kolejnego etapu redukcji zatrudnienia. Tym razem dotyczą one głównie redakcji TVN24. W sumie ze stacją ma się pożegnać kolejne kilkanaście osób - informuje portal Wirtualne Media

Redukcja zatrudnienia dotyczy różnych działów, od operatorów przez researcherów po kierownika produkcji.

Gdy ludzie dowiedzieli się, co się w środę stało, morale mocno podupadło. Wcześniej w zespołach uśrednili nam pensje, czyli inaczej mówiąc zmniejszyli o jakieś 10 proc. Teraz chodzą słuchy, że to nie koniec. Także w wielu działach panika - mówi jedna z osób, która odchodzi z firmy.

Z czego wynikają zwolnienia?

Oczekiwania widzów dotyczące usług telewizyjnych i VOD zmieniają się bardzo szybko, co powoduje, że my również musimy cały czas modyfikować sposób działania. Naszym głównym celem jest uproszczenie struktur firmy w taki sposób, żeby uzyskać maksymalną elastyczność a co za tym idzie, jak najlepsze dopasowanie do potrzeb widzów i wymogów rynku - odpowiada Marcin Barcz, dyrektor komunikacji korporacyjnej w TVN Grupa Discovery.