Orlen: farma wiatrowa na Bałtyku z Northland Power

PKN Orlen wybrał kanadyjską firmę Northland Power Inc. jako partnera branżowego przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49 proc. udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku - na rok 2026.

Wybór partnera do realizacji morskiej farmy wiatrowej jest kamieniem milowym pionierskiego w skali regionu procesu inwestycyjnego. Połączenie naszych lokalnych doświadczeń, wynikających z zaawansowanych prac przygotowawczych, z globalnym know-how Northland Power pozwoli nam szybko i efektywnie realizować kolejne etapy inwestycji. Nasza współpraca to ważny impuls rozwojowy dla branży offshore - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Przedmiotem partnerstwa z Northland Power Inc. będzie wspólna realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Współpraca obejmuje przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW, która według założeń inwestycyjnych zostanie objęta 25-letnim systemem wsparcia. Przystępując do projektu kanadyjska grupa obejmie docelowo 49 proc. udziałów w inwestycji, w wyniku serii podwyższeń kapitału spółki Baltic Power. Umowa będzie obowiązywać przez 35 lat, a po tym okresie przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Sfinalizowanie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego. Do tego czasu umowa ma charakter warunkowy.

Northland Power Inc. to notowana na giełdzie w Toronto kanadyjska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania projektami energetycznymi. Jej nisko- i zeroemisyjne aktywa energetyczne zlokalizowane na 4 kontynentach obejmują łącznie 2,6 GW funkcjonujących mocy wytwórczych oraz 1,4 GW mocy w fazie budowy lub zaawansowanego procesu planowania.

Współpraca z PKN Orlen przy realizacji projektu Baltic Power to dla nas nie tylko możliwość zwiększenia obecności Northland w Europie, ale co ważniejsze - poprzez udział w procesie transformacji energetycznej Polski - wsparcie globalnego trendu dekarbonizacji - dodał prezes i dyrektor generalny Northland Power Mike Crawley.

Northland Power, zaliczany do grona 10 największych na świecie firm działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest deweloperem, właścicielem i operatorem morskich elektrowni wiatrowych działających w Europie, a także projektów realizowanych obecnie w Azji. Moce zainstalowane w morskiej energetyce wiatrowej spółki wynoszą niemal 1,2 GW, a składają się na nie trzy farmy zlokalizowane w Europie na Morzu Północnym: Gemini (600 MW), Nordsee One (332 MW) oraz Deutsche Bucht (252 MW).

Northland Power prowadzi również zaawansowane prace nad przygotowaniem do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Hai Long zlokalizowanej w Cieśninie Tajwańskiej o mocy całkowitej 1 GW oraz będące we wczesnej fazie przygotowań projekty w Japonii (600 MW) oraz Korei Południowej (1 GW). Na nisko- i zeroemisyjne aktywa energetyczne spółki składają się ponadto 130 MW zainstalowanych w fotowoltaice, 394 MW w lądowych farmach wiatrowych oraz 973 MW energii z gazu, wymieniono również.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Bezpośrednim wspólnikiem Baltic Power po zawiązaniu umowy joint venture będzie spółka NP Baltic Wind z siedzibą w Holandii, która pozostaje w 100 proc. zależna od Northland Power Inc. NP Baltic Wind jest spółką celową zawiązaną przez Northland Power Inc. dla potrzeb realizacji projektu wspólnie z PKN Orlen. Jako część wkładów pieniężnych wnoszonych na pokrycie udziałów obejmowanych przez NP Baltic Wind w Baltic Power, NP Baltic Wind planuje w 2021 roku zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł.

