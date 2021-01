Obajtek: Nie żałuję zakupu Polska Press

Nie żałuję tej decyzji (…) Chcemy być Europejczykami, jesteśmy Europejczykami. Chcemy porównywać się z innymi gospodarkami. Ten biznes się przeplata, nie ma dzisiaj dużego biznesu, który by nie budował dziś dużych kanałów informacyjnych” - podkreślił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, odnosząc się do przejęcia grupy medialnej Polska Press

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że „opozycja i niektórzy posłowie mają takie urojenia, wszystko wiążą z polityką i ‘politykierstwem’”.

To nie jest dobre dla ojczyzny, to jest fatalne dla biznesu — podkreślił Obajtek zwracając uwagę na to, jak skonstruowany jest biznes na świecie.

Popatrzmy, jak ten biznes się przeplata, co? Mamy mieć taki biznes, że wiecznie mamy klepać to samo, a potem przychodzi syndyk masy upadłościowej, wyłącza światła? Lub potem wrzeszczymy o pomoc publiczną? Nie. Budujemy nowoczesny biznes, a nowoczesny biznes i tak duży biznes również buduje się poprzez budowę nowoczesnych kanałów informacyjnych. Przecież Orlen sam w sobie jest grupą. Orlen posiada parędziesiąt spółek, które go również rozwijają. M.in. takie spółki to jest dom mediowy. M.in. teraz zakup Polski Press. Przecież bardzo mocno łączymy się, budujemy, pozyskujemy nowy zasób klienta — zauważył prezes Orlenu.