Atak zimy! Czy „bestia ze Wschodu” wkrótce powróci?

Intensywnych opadów śniegu oraz śliskich dróg mogą spodziewać się mieszkańcy południowo - wschodniej i południowej Polski - ostrzegło w sobotę po południu IMGW, które wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia na tych terenach. Jak przewidują synoptycy może tam spaść lokalnie do ok. 15 cm śniegu. Według długotermonowych prognoz na luty możemy spodziewać się mrozów nawet do minus 30 stopni.

„Obecnie obowiązują #ostrzeżenia o oblodzeniu i intensywnych opadach śniegu. Ostrzeżeniami zostało objęte woj. #podkarpackie, natomiast na południowym zachodzie ostrzeżenia zakończyły się” - poinformowało na Twitterze IMGW.

Intensywne opady śniegu występują, więc aktualnie na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w części województwa lubelskiego i mazowieckiego. Na terenach tych przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do ok. 15 cm.

Z kolei mieszkańcy woj. małopolskiego i podkarpackiego muszą się liczyć z oblodzeniem na chodnikach i drogach, ponieważ synoptycy przewidują tam zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Strażacy przypominają o odśnieżaniu dachów

Według eksperymentalnej prognozy długoterminowej, w lutym mogą zdarzyć się przynajmniej dwa okresowe napływy chłodnego powietrza, w czasie których temperatury nocą mogą spaść poniżej -15 st., a skrajnie nawet do ok. -30 st. - informujr rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski, choć zastrzega, że te prognozy zmieniają się z dnia na dzień. Jednak według wszystkich modeli nadchodzący miesiąc będzie chłodniejszym okresem.

W lutym należy spodziewać się opadów, ale będą one raczej w granicach normy. W większości kraju będą opady w granicach 20-45 mm, przy czym w północnej części kraju opadów może być więcej. Będą to najprawdopodobniej opady śniegu - wynika z prognozy IMGW.

PAP, interia.pl, oprac. sek