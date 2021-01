Czy stracimy dostęp do popularnych kanałów wideo?

Miliony ludzi zostaną pozbawione dostępu do YouTube’a i Netfliksa? Jest takie ryzyko – pisze Piotr Urbaniak na portalu dobreprogramy.pl. Wszystko zależy od migracji technicznej na nowy typ dekoderów.

O co chodzi? Zapowiadając swój najnowszy chip do dekoderów, VideoSmart VS640, Synaptics pochwalił się obsługą właśnie AV1. Jak dodano, format ten będzie ponoć niezbędny dla przyszłych treści na YouTubie i Netfliksie. I to stwierdzenie wywołało spory niepokój - pisze Piotr Urbaniak .

Rozwój tej technologii wspierają go najwięksi potentaci branży technologicznej tacy jak Apple, Facebook, Google, Intel, Microsoft czy Nvidia, bo ma mnóstwo zalet i zaskakuje elastycznością.

Od mniej więcej roku zarówno YouTube, jak i Netflix oferują AV1 jako jedną z opcji. W styczniu natomiast Google ogłosił, że wszystkie Android TV wydane po 31 marca muszą bez wyjątków nowy kodek wspierać - wskazuje autor portalu dobreprogramy.pl.

Ciemną stroną medalu dla klientów są wymagania sprzętowe.

Standard AV1 nie jest kompatybilny z obecnie stosowanym HEVC, więc wymaga dedykowanego sprzętu, a obecnie takich urządzeń wciąż pozostaje relatywnie niewiele.

Sprzęt do AV1 nie musi być drogi, co pokazują chociażby przystawki Android TV, wyposażone w układ Amlogic S905X4 i kosztujące nawet poniżej 200 zł, ale z racji swego młodego wieku w domach występuje sporadycznie. Nie trzeba chyba dodawać, co wprowadzenie obligatoryjnego dekodowania tego formatu oznacza dla użytkowników: trzeba będzie sięgnąć do kieszeni - pisze Piotr Urbaniak.

Oczywiście to nic pewnego, bo należy liczyć się z tym, że Synaptics trochę naciągnął rzeczywistość pod narrację towarzyszącą premierze. Może się na przykład okazać, że nawet jeśli Google i Netflix chcą przejść na AV1, to zrobią to dopiero za parę ładnych lat albo jedynie dla wybranych materiałów, ewentualnie konkretnej rozdzielczości i jakości - czytamy na portalu dobreprogramy.pl.

