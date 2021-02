Izera będzie się podobać na całym świecie

Izera robi wrażenie auta z wyższego segmentu. Powinna się podobać na całym świecie – mówi Roberto Piatti, projektant auta w rozmowie z Michałem Zielinskim z RMF FM.

Roberto Piatti przy projektowaniu Izery, że kierował się „polską potrzebą koncepcji nowoczesnej i praktycznej”, ale pamiętał, że „dziś dobry projekt, to projekt dobry na całym świecie”. Uznany projektant z Turynu, który stworzył m.in. Alfę GT i Fiata Pandę, zapewnia, widzi szanse powodzenia przed Izerą. Izery mają być produkowane w trzech wersjach: hatchback, SUV i kombi i wedle wstępnych zapowiedzi będzie można je nabyć płacąc miesięczną opłatę w wysokości ok. tysiąca złotych.

Nowy samochód powinien wyglądać dobrze i podobać się każdemu, również na rynku globalnym. Mam przekonanie, że dobrze zaprojektowany produkt powinien przemówić nie tylko do klientów w swoim kraju, ale też do różnych, w wielu częściach świata. Dlatego naszym celem były nie tyle gusty lokalne, co orientacja na potrzeby światowe, bo dziś dobry projekt, to projekt dobry na całym świecie – mówi Roberto Piatti.