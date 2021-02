Zełenski o szczepionkach: niemiło stać z wyciągniętą ręką

Niemiło czuć, że stoisz z wyciągniętą ręką - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując sytuację wokół dostaw szczepionek przeciw Covid-19. Do kraju pierwsze preparaty dotrą w tym miesiącu

Czytaj też: Za wydajne chipy z Tajwanu Niemcy płacą… szczepionkami!

Czytaj też: Zełenski: zabraknie nam preparatów

Są pewne emocje co do światowej kampanii szczepień. To, że Ukraina nie jest równoprawnym członkiem Unii Europejskiej, czy kwestia terminów szczepień… Nie jesteśmy priorytetowi, jeśli chodzi o kraje, które otrzymują szczepionkę (…) - powiedział Zełenski w wywiadzie dla programu Axios na HBO. Jego wypowiedź cytuje w poniedziałek Hołos Ameryki.

Kraje UE, z jakimi mamy wspaniałe stosunki i do liderów których się zwracałem, powiedziały, że będą nam pomagać. Po trochu, ze swoich dostaw szczepionek. Ale będzie im ciężko to wyjaśnić swojemu narodowi. (…) To bardzo niemiłe - czuć, że stoisz z wyciągniętą ręką - podkreślił prezydent Ukrainy.