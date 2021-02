NBP: Wyższe oczekiwania inflacji konsumenckiej

Oczekiwania dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI) w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy były nieco wyższe niż w poprzednim kwartale, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Obniżyły się oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące wzrostu cen producentów w I kw. 2021 r.

„W relacji do poprzedniego badania odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta wzrósł o 3 pkt proc. (do 45 proc.) i jednocześnie nie zmienił się udział przedsiębiorstw oczekujących spadku dynamiki cen konsumenta. Obserwowany wzrost oczekiwań inflacyjnych w relacji do poprzedniego kwartału jest jednak stosunkowo niewielki, a oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw w 2020 r. kształtowały się na względnie stabilnym poziomie. Były jednak niższe niż w 2019 r.” - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

„Obniżyły się oczekiwania przedsiębiorstw SM NBP dotyczące wzrostu cen w I kw. 2021 r. Niższy niż w poprzednim kwartale (o 2 pkt) i najniższy od 2017 r., był bowiem wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji. Jednocześnie obniżyła się skala planowanych podwyżek cen własnych, do najniższego poziomu od niemal 3 trzech lat” - czytamy dalej.

Firmy rzadziej spodziewają się wzrostu cen producenta, niż miało to miejsce w grudniu 2019 r. Odsetek podmiotów prognozujących wzrost cen oferowanych produktów obniżył się w perspektywie roku o 8 pkt proc. (do 44 proc.) i jednocześnie wzrósł o 2 pkt proc. udział firm spodziewających się spadku cen (do 7 proc.), podał bank.

„Obecnie najczęściej podwyżki cen planowane są: w Dostarczaniu wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (przez 54 proc. firm), Handlu i naprawach (52 proc.), Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną (46 proc)” - czytamy w raporcie.

Ostatnie badanie SM odbyło się w grudniu 2020 r. W badaniu SM wzięło udział 2 621 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe(wyniki finansowe, dane GUS).

