Facebook zakazał reklamy hospicjum dla dzieci. Zmienił zdanie

Facebook wycofał się z niezrozumiałej i skandalicznej decyzji! Reklama Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w tym serwisie społecznościowym nie będzie blokowana. „Zadziało się coś, co przerosło moje wyobrażenia. Mam nadzieję, że nigdy więcej taka wpadka FB się nie przydarzy” — podsumował o. Filip Buczyński

Założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia o. Filip Buczyński OFM poprosił zaprzyjaźnioną firmę PR-ową o pomoc przy nagłośnieniu inicjatyw hospicjum, które prowadzi oddział z opieką perinatalną. Firma ta chciała wykupić reklamę posta na Facebooku. Okazało się, że nie może tego zrobić „ze względu na kwestie społeczne”.

Franciszkanin wydał oświadczenie, a sprawa nabrała rozgłosu medialnego!

Presja ma sens i Facebook w końcu wycofał się ze swojej niezrozumiałej i skandalicznej decyzji.

Firma, która umożliwia zakup usług promujących nas na Fb, właśnie co skontaktowała się z nami informując, że osoby decyzyjne Fb wyraziły zgodę, by nasz post był jednak promowany. Okazuje się, że to dzięki Wam, drodzy Państwo Fb uznał, że ich blokada, którą wprowadzili nie jest skuteczna i zdecydowanie obniża firmę wizerunkowo - napisał o. Buczyński. - Mimo ich odmowy informacja o dziecięcej opiece paliatywnej dotarła do 350 tyś odbiorców. Natychmiastowym owocem tego nagłośnienia jest rozmowa telefoniczna z matką, u której, po badaniach zdiagnozowano trisomię 13 u dziecka, które nosi pod sercem. Przypuszczam, że dowiedziała się o nas dzięki Państwa wsparciu. Jesteśmy umówieni, zaczynamy pomagać, bo po to istnieje nasze hospicjum - podkreślił w nowym oświadczeniu założyciel lubelskiego hospicjum. - Bardzo, raz jeszcze, dziękuję. Zadziało się coś, co przerosło moje wyobrażenia. Mam nadzieję, że nigdy więcej taka wpadka Fb się nie przydarzy - zakończył franciszkanin.