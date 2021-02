Ponad 1,66 mld euro dla Podkarpacia z funduszy spójności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) proponuje dla Podkarpacia w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 w kopercie regionalnej, poinformował resort. Ponadto region zostanie objęty także wsparciem z programu Polska Wschodnia, a także będzie mógł skorzystać z Funduszu Odbudowy i programów krajowych

Jest to kolejne województwo, w którym zorganizowano konsultacje dotyczące podziału 76 mld euro ze środków unijnych.

Czytaj też: Nowe wsparcie dla małych firm. Poznaj szczegóły

Czytaj też: Prognozy MFW dot. PKB: -3,4% w 2020 r., +2,7% w 2021 r.

Region na lata 2021-2027 otrzyma do zagospodarowania co najmniej 1,661 mld euro na program regionalny. To trzecia największa regionalna koperta w kraju – czytamy w komunikacie.