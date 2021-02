"Przystań w sieci" - projekt dla nauczycieli i uczniów

Już ponad 2.000 nauczycieli dołączyło do projektu „Przystań w sieci” przygotowanego przez Facebook, NASK i UNICEF Polska. Szkoły nadal mogą się zgłaszać, projekt trwa do końca roku szkolnego 2020/2021

„Przystań w sieci” to inicjatywa Facebooka, NASK i UNICEF Polska, której celem jest zwiększenie wiedzy nauczycieli oraz uczniów w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Od startu programu w październiku 2020 r., dołączyło do niego ponad 2.000 nauczycieli i 20.000 uczniów z całego kraju. Wszystkie kursy są dostępne na stronie www.przystanwsieci.pl.

Celem projektu „Przystań w sieci” jest wykształcenie umiejętności krytycznej oceny treści oraz wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w sieci. W warunkach zdalnej edukacji, świadomość na temat odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz edukowanie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa online w sposób atrakcyjny i angażujący są szczególnie ważne.

Jako Facebook aktywnie pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników oraz podnoszeniem wiedzy cyfrowej, szczególnie wśród najmłodszych członków naszych społeczności, którzy coraz więcej czasu spędzają w internecie. To ambitny cel, dlatego jesteśmy dumni, że poprzez projekt „Przystań w sieci” możemy go skutecznie realizować – dodaje.

Głównym elementem „Przystani w sieci” stworzonej przez Facebook, NASK PIB i UNICEF Polska jest platforma e-learningowa zawierająca sześć dedykowanych modułów edukacyjnych: „Prywatność w sieci”, „Cyberprzemoc”, „Cyberzagrożenia”, „Szkodliwe i niebezpieczne treści”, „Cyfrowe ślady i reputacja online” oraz „Fałszywe informacje”. Dla nauczycieli i uczniów przygotowano także wiele dodatkowych materiałów pogłębiających wiedzę.

Projekt „Przystań w sieci” spotkał się z pozytywnym odbiorem szerokiej grupy nauczycieli i uczniów. Cieszy nas to ogromnie, że podjęte we współpracy z partnerami działania mające na celu kształtowanie świadomości młodego pokolenia w zakresie bezpieczeństwa online, stały się częścią programów nauczania w wielu szkołach, które dołączyły do projektu. Dzięki takim inicjatywom możemy skutecznie zadbać o to, aby dzieci i młodzież były świadome swoich praw, które mają też zastosowanie w internecie – dodaje Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Zainteresowanie projektem „Przystań w sieci” to dowód na to, że takie działania świetnie wpisują się w potrzeby nauczycieli. Ostatni rok był dla wielu z nich przyspieszonym kursem poruszania się po cyfrowym świecie – mówi Agnieszka Żeglińska, dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w NASK. – Cieszę się, że NASK, jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci, wspiera nauczycieli i poszerza ich kompetencje. Cyfrowe zagrożenia dotyczą coraz większej liczby dzieci i młodzieży, dlatego tak ważne jest, aby kadra pedagogiczna wiedziała, jak im zapobiegać i reagować, gdy się wydarzą. „Przystań w sieci” doskonale odpowiada na te wyzwania.