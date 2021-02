Pfizer szacuje, ile mld zarobi na szczepionce? Kwota poraża!

Amerykański koncern Pfizer Inc. poinformował we wtorek, że spodziewa się pozyskać ok. 15 mld USD, czyli około jednej czwartej całkowitego przychodu w tym roku, ze sprzedaży swojej szczepionki przeciwko Covid-19, którą opracował z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech.

Producent leków stara się dostarczyć 2 miliardy dawek szczepionki w 2021. Do 31 stycznia br. Pfizer dostarczył już 65 milionów dawek na całym świecie i 29 milionów dawek w Stanach Zjednoczonych.

Koncern przekazał, że do końca maja chce przekazać do USA 200 milionów dawek. Aby osiągnąć ten cel, będzie musiał dostarczać średnio ok. 10 milionów dawek tygodniowo, co stanowi ponad dwa razy tyle, ile firmy Pfizer i BioNTech dostarczały swego preparatu do USA do końca stycznia br. - wynika z obliczeń Reutera.

Jednak - jak zauważa agencja - w niektórych częściach Europy dostawy napotykały na opóźnienia z powodu zmian w procesach produkcyjnych. BioNTech poinformował w poniedziałek, że firmy są na dobrej drodze, aby dotrzymać harmonogramu dostaw dla Europy.

Szczepionka Pfizer-BioNTech była jedną z pierwszych, które zostały dopuszczone do użytku w nagłych wypadkach w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach.

Pfizer prognozuje, że sprzedaż w 2021 r. uplasuje się na poziomie od 59,4 mld USD do 61,4 mld USD, przy czym przewiduje się, że sprzedaż szczepionek przeciwko Covid-19 będzie stanowić prawie 25 proc. tej wartości.

Natomiast sprzedaż najlepiej sprzedającej się szczepionki na zapalenie płuc Prevnar 13 w 2020 r. stanowiła prawie 14 proc. całej sprzedaży firmy Pfizer o wartości 41,91 mld USD.

Czytaj także: Musk o podboju Marsa! Wszczepi też ludziom czipy do mózgu?

(PAP)/gr