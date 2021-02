Koniec sojuszu Polska-USA? Możliwy reset z Rosją

Najnowszy raport Atlantic Council, poświęcony nowej strategii USA wobec Chin, wywołał sporą dyskusję w sieci. Spowodował to m.in. fakt, że w raporcie w istotny sposób zarysowana jest też rola Rosji, a dokładniej - interesu Stanów Zjednoczonych w tym, aby taktycznie porozumieć się z Moskwą.

Stany Zjednoczone muszą zacząć opracowywać znaczące przywrócenie równowagi we własnych stosunkach z Moskwą. Rosja nie stanie się przyjacielem lub partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc już o byciu ich sojusznikiem. Wiele się zmieniło od czasu nałożenia sankcji USA i Zachodu na Moskwę po rosyjskiej inwazji na Krym i Donieck w 2014 roku. Rosja w związku z tym prawdopodobnie wykorzysta każdy reset swoich stosunków z Waszyngtonem do zwiększenia własnej pozycji zarówno wobec Pekinu, jak i wobec Waszyngtonu. Moskwa zasadniczo nie zgadza się z jej coraz bardziej nierównymi stosunkami z oboma krajami. Niemniej jednak w stałym interesie Stanów Zjednoczonych jest zapobieganie dalszemu pogłębianiu porozumienia Moskwa-Pekin do tego stopnia, że stanie się ono sojuszem. Aby to zrobić, Stany Zjednoczone powinny ujawnić rosyjskiej opinii publicznej, jak Chiny ostro omijają rosyjskie interesy gospodarcze, wrażliwość polityczną i dumę narodową — można między innymi przeczytać we wspomnianym raporcie.

Stany Zjednoczone muszą również być przygotowane na ustępstwa wobec Moskwy. Mogą to zrobić zapewniając wsparcie Rosji w wejściu do negocjacji z Chinami na temat rozbudowy i modernizacji strategicznych sił nuklearnych Pekinu. Albo mogą to również zrobić w Korei Północnej — napisano. To właśnie na ten fragment uwagę zwraca Jacek Bartosiak z „Strategy&Future”, publicysta zajmujący się geopolityką.

Jak dodał na końcu Bartosiak:

Najnowszy raport Atlantic Council. Zaznaczyłem na czerwono. Bardzo proatlantyckiego Atlantic Council, nawiasem mówiąc. Jaki mamy w Polsce plan?

