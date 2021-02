Tarcza Finansowa PFR 2.0: Wypłacono już ponad 4 miliardy, 9 miliardów wciąż do wzięcia

W ciągu pierwszych dwóch tygodni przyjmowania wniosków o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju do firm trafiło wsparcie o wartości ponad 4 miliardów złotych. Przypomnijmy, że PFR przyjmuje wnioski o subwencje z programu do 28 lutego, a w puli znajduje się łącznie 13 miliardów złotych, więc wyraźnie widać, że pieniędzy powinno starczyć dla wszystkich potrzebujących.

Do tej pory z pomocy w ramach Tarczy 2.0 skorzystało 27 388 firm, z czego 2,2 mld złotych to suma wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorstwo, a 2 miliardy to pomoc udzielona podmiotom z sektora MŚP. Dzięki zrealizowanym już wypłatom zabezpieczono środki na utrzymanie ponad 200 tys. miejsc pracy. Powyższy bilans to dane zebrane na dzień 2 lutego 2021 roku, a pełen zakres udzielonej pomocy poznamy w marcu po zakończeniu przyjmowania wniosków o subwencje.

Przedsiębiorcy z sektora mikroprzedsiębiorstw i MŚP mają więc jeszcze niemal cztery tygodnie na przygotowanie wniosku o wsparcie, które pozwoli im na ocalenie swojego biznesu i utrzymanie miejsc pracy zagrożonych przez skutki obostrzeń mających zwalczyć pandemię koronawirusa.

Dokładne warunki ubiegania się o pomoc w ramach programu Tarczy Finansowej 2.0 można znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju – www.pfrsa.pl w zakładce: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

Przypomnijmy, że Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest skierowana przede wszystkim do tych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku obostrzeń. Kto konkretnie może zostać jej beneficjentem precyzują zapisy 45 numerów PKD, które oczywiście także można sprawdzić na stronie internetowej https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Wczoraj rząd zapowiedział rozszerzenie listy PKD o 8 kolejnych.

Po zmianie uchwały na pomoc z tarczy PFR będą mogły liczyć firmy z branży:

sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka języków obcych (85.59.A), działalność klubów sportowych (93.12.Z), pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Wnioski o przyznanie subwencji można składać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej największych i najbardziej popularnych banków w Polsce, w tym banków spółdzielczych.

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku należy określić swój status – czy jesteśmy mikrofirmą czy też należymy do sektora MŚP. Ma to ogromne znaczenie, bowiem te dwa rodzaje podmiotów rozliczają się na zupełnie innych zasadach w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Mikrofirma to podmiot, który zatrudnia od 1 do 9 pracowników i miał obrót netto lub suma bilansowa za 2019 rok mniejszy bądź równy kwocie 2 mln euro. Przedstawiciel sektora MŚP to firma zatrudniająca od 1 do 249 pracowników, a jej obrót netto za 2019 rok był równy bądź mniejszy kwocie 50 mln euro, lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro.

Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest wykazanie spadku obrotów o minimum 30 procent, a następnie wyliczenie kosztów stałych. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 70 procent wysokości kosztów stałych za okres 5 miesięcy od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 roku.

W przypadku mikrofirm maksymalna kwota dotacji może wynieść aż 324 tysiące złotych. O sumę taką mogą wnioskować podmioty zatrudniające 9 pracowników (maksymalna liczba w statusie mikrofirmy) i notujące spadek obrotów o wartości minimum 60 procent. W przypadku spadku obrotów w przedziale od 30 do 59 procent dotacja na jednego pracownika może wynieść maksymalnie 18 tysięcy zł, co oznacza, że firma zatrudniająca 9 pracowników może wnioskować o 162 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla podmiotu z sektora MŚP może wynieść 3,5 miliona złotych. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty 72 tysięcy złotych na jednego pracownika w przypadku rozliczenia subwencji z Tarczy 2.0. Jeżeli podmiot skorzystał z pomocy w ramach Tarczy 1.0, to dodatkowym warunkiem jest, by łączna kwota wsparcia z obydwu tarczy nie przekraczała 144 tysięcy złotych na pracownika.

Czy subwencję należy zwrócić czy zostanie umorzona? Zależy to od rzeczywistego poziomu kosztów stałych, jaki zostanie wyliczony za okres do 31 marca br. Jeżeli koszty te okażą się niższe niż prognozowane, to nadwyżkę z wyliczonej wcześniej i wypłaconej na podstawie tej prognozy dotacji, przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić po 31 grudnia 2021 roku. Dokładne warunki jakie należy spełnić, by uzyskać całkowite umorzenie subwencji także znajdziemy po adresem:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp