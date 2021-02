Polskie mleko przebojem na unijnych stołach!

W ciągu 11 miesięcy ub.r. branża mleczarska wyeksportowała produkty o wartości 2,1 mld euro, podobnie jak rok wcześniej. Najwięcej z nich trafiło do Niemiec W strukturze wywozu dominującą pozycję zajmują sery i twarogi - informuje KOWR w swym raporcie o rynku mleka.

„W Polsce w okresie jedenastu miesięcy 2020 r., pomimo pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka, głównie w wyniku ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w bardzo dobrym roku 2019” - czytamy w raporcie.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie ponad 1,1 mld euro (5,1 mld zł), o 1 proc. wyższym niż przed rokiem.

Produkty mleczne z Polski tradycyjnie, eksportowane były przede wszystkim do UE. W okresie styczeń–listopad 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67 proc. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10 proc., do 1,4 mld euro.