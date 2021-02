Mazurek nie wytrzymał rozmowy z politykiem PO, zaczął parodię

Poseł Platformy Obywatelskiej Ireneusz Raś powiedział dziś na antenie RMF24 kilka niewygodnych dla swojej partii i Strajku Kobiet słów, niemniej i tak przez większość czasu przemawiała przez niego „platformiana” narracja o „złym PiS-ie”. W pewnym momencie doszło do tego, że wypowiedzi Rasia zirytowały prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka, który w humorystycznie i oryginalnie sparodiował Platformę Obywatelską - czytamy na portalu wPolityce

(…)

Mój Boże! Nie, nie, nie. Panie pośle, pan myli rozmowę z wiecem, na którym i tak by zresztą pana nie słuchał, gdyby pan mówił w ten sposób — powiedział Robert Mazurek.

Dlaczego? — odparł widocznie zdziwiony poseł.

Bo to są te straszne decyzje Jarosława Kaczyńskiego, który dzieli Polki i Polaków, zamiast zajmować się ich prawdziwymi problemami i my, Platforma Obywatelska jesteśmy przeciwko działaniom Jarosława Kaczyńskiego i rządowi PiS, który nie walczy z koronawirusem, tylko zaostrza walkę polityczną, żeby dzielić Polki i Polaków”. Chce pan tak jeszcze? Ja mogę tak długo, nauczyłem się od was — relacjonuje portal wpolityce.pl udany komentarz Mazurka.